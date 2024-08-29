Від підвищення податків уряд сподівається отримати в 2024 році 30 млрд грн при потребі на оборону 500 млрд

Від підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% Кабмін планує отримати близько 27 млрд додаткових надходжень до бюджету в 2024 році.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект Кабміну 11416-д про підвищення податків вже доопрацьований та рекомендований до прийняття в першому читанні. Відповідне рішення 29 серпня ухвалив Комітет.

Від низки норм у законопроекті було вирішено відмовитися - зокрема, від військового збору при купівлі громадянами квартири чи машини. Нагадаємо, що спочатку пропонувалося встановити обов’язок сплати військового збору у розмірі 15% від вартості набутого авто, що підлягає першій державній реєстрації в Україні , а також у розмірі 5% від доходу з продажу нерухомого майна фізичними особами.

Втім основна норма про те, що замість 1,5% із зарплати громадяни будуть сплачувати 5%, у фінальній версії лишилася.

Кабмін під час подання першої версії законопроекту підрахував, що підвищення з 1,5% до 5% військового збору з зарплат громадян дасть до бюджету 45,58 млрд грн у 2024 році, а у 2025 році – 107,7 млрд грн.

Втім, час спливає, і у нових підрахунках з урахуванням того, що закон набуде чинності 1 жовтня 2024 року, вже йдеться про отримання 27,3 млрд грн за рахунок підвищення військового збору.

Ще 1,7 млрд грн планується «добрати» за рахунок встановлення військового збору для ФОП – платників єдиного податку І, ІІ та IV групи у розмірі 10% в розрахунку з однієї мінімальної заробітної плати на місяць та 1 млрд - від встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств для платників податку, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним (за кожну АЗС).

Отже, загалом в 2024 році йдеться про збільшення фінансового ресурсу за рахунок прийняття закону про підвищення податків на 30 млрд грн.

При цьому, як неодноразово зазначали премʼєр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Серігй Марченко та голова бюджетного Комітету Ради Роксолана Підласа - потреба у фінансуванні оборони і нацбезпеки, зокрема, для виплати зарплат військовослужбовцям вже восени цього року складає 500 млрд грн.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Україна змушена була купувати зброю за власний кошт, бо від США нічого не надходило – як виявилося, що на оборону і зарплати військовим не вистачає 500 млрд грн. Військові можуть залишитися без зарплат вже у кінці вересня, якщо Верховна Рада не встигне додати на оборону 500 млрд грн і прийняти підвищення податків.

«Коли робили наближення, то в розписі «переставляли» кошти з клітинки видатків на зарплату у вересні, жовтні та листопаді в клітинку закупівлі зброї на початку року.

Тобто щоб в кінці вересня виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям, потрібно ухвалити бюджет і підписати його до середини вересня» - раніше пояснила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Як відомо, відповідний законопроект Кабміну 11417 про збільшення видатків на оборону на 500 млрд наразі внесений у Верховну Раду. Зокрема, там йдеться про те, що Прикордонна служба отримає додатково 41,9 млрд, Нацполіція – 15,2 млрд, СБУ – 5,1 млрд.

Автор: Наталя Мамченко

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