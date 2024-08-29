Військовий збір зросте до 5% — Комітет погодив фінальну версію законопроекту про підвищення податків

Фінальна версія законопроекту передбачає встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної зарплати.

Верховна Рада розгляне доопрацьовану версію законопроекту 11416-д про підвищення податків. Відповідне рішення про рекомендацію парламенту прийняти його за основу 29 серпня ухвалив Комітет ВР з питань податкової політики.

Доопрацьованим законопроєктом передбачається внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, а саме, як повідомив голова Комітету Данило Гетманцев, йдеться про наступне:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку ІІІ групи;

встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної зарплати.

визначено, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;

встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;

щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

Окрім того, передбачається розробка окремого законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування надходжень від військового збору до спецфонду Держбюджету з метою їх цільового спрямування на потреби безпеки і оборони.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.