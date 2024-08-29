Военный сбор вырастет до 5% — Комитет согласовал финальную версию законопроекта о повышении налогов

Финальная версия законопроект предусматривает установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% минимальной зарплаты.

Верховная Рада рассмотрит доработанную версию законопроекта 11416 о повышении налогов. Соответствующее решение о рекомендации парламента принять его за основу 29 августа принял Комитет ВР по вопросам налоговой политики.

Доработанным законопроектом предусматривается внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения, а именно, как сообщил председатель Комитета Даниил Гетманцев, речь идет о следующем:

повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%;

установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога ІІІ группы;

установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% минимальной зарплаты.

установлено, что установленные особенности налогообложения военным сбором будут действовать до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение;

установление ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;

усовершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов в целях налогообложения прибыли предприятий, осуществляющих розничную торговлю горючим;

ежемесячное представление отчетности о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и суммы удержанного из них налога, а также суммы начисленного единого взноса.

Кроме того, предполагается разработка отдельного законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно зачисления поступлений от военного сбора в спецфонд Госбюджета с целью их целевого направления на нужды безопасности и обороны.

Автор: Наталья Мамченко

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