Кто потерял право на отсрочку от мобилизации – разъяснение ТЦК

Донецкий областной ТЦК и СП напомнил, что в связи со вступлением в силу нового законодательства о мобилизации ряд категорий военнообязанных потеряла право на отсрочку, которая имела раньше.
Новое законодательство предусматривает, что право на отсрочку теряют 8 категорий:
В то же время военнообязанные, в которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне, получили отсрочку. Раньше она предоставлялась только, когда речь шла о полнородных родственниках.
Ранее сообщалось, что прохождение военнообязанным ВЛК не является необходимым и целесообразным в случае наличия права на отсрочку.
Добавим, апелляционный админсуд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление об отсрочке мужчине, ухаживавшему за больной матерью, и указал, что требование ТЦК стоять на учете в управлении соцзащиты не соответствует закону.
Также мы писали, что лица с инвалидностью и мужчины с определенными заболеваниями пройдут ВЛК без проведения медицинского осмотра.
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