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Кто потерял право на отсрочку от мобилизации – разъяснение ТЦК

07:18, 30 августа 2024
Право на отсрочку потеряли сразу восемь категорий граждан.
Кто потерял право на отсрочку от мобилизации – разъяснение ТЦК
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Донецкий областной ТЦК и СП напомнил, что в связи со вступлением в силу нового законодательства о мобилизации ряд категорий военнообязанных потеряла право на отсрочку, которая имела раньше.

Новое законодательство предусматривает, что право на отсрочку теряют 8 категорий:

  • Студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование.
  • Многодетные мужчины с задолженностью по алиментам.
  • Лица, ухаживающие за мужем или женой с инвалидностью III группы.
  • Родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умерла или пропала без вести, и не отбывает наказание.
  • Мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, если нет других трудоспособных членов семьи.
  • Лица, работающие на предприятиях и организациях Министерства обороны.
  • Лица с статусом «ограничено пригодный» из-за отмены данной категории.
  • Мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми (имеющие свидетельства о I и II группах инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны пройти медосмотр повторно).

В то же время военнообязанные, в которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне, получили отсрочку. Раньше она предоставлялась только, когда речь шла о полнородных родственниках.

Ранее сообщалось, что прохождение военнообязанным ВЛК не является необходимым и целесообразным в случае наличия права на отсрочку.

Добавим, апелляционный админсуд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление об отсрочке мужчине, ухаживавшему за больной матерью, и указал, что требование ТЦК стоять на учете в управлении соцзащиты не соответствует закону.

Также мы писали, что лица с инвалидностью и мужчины с определенными заболеваниями пройдут ВЛК без проведения медицинского осмотра.

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