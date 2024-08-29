Плательщик НДС изменил свое наименование: какие последствия с составлением налоговой накладной

В налоговой напомнили, что юридическое лицо не имеет права использовать наименование другого юридического лица.

Подачная служба в Житомирской области сообщает, какие последствия с составлением налоговой накладной, если сплетник НДС изменил свое наименование.

Отмечается, что согласно части третьей ст. 90 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года №435-IV наименование юридического лица указывается в его учредительных документах и ​​вносится в Единый государственный реестр (далее – ЕГР).

Согласно части пятой ст. 90 ГКУ юридическое лицо не имеет права использовать наименование другого юридического лица.

При этом изменения в учредительные документы юридического лица (в том числе по наименованию), касающиеся сведений, включенных в ЕГР, вступают в силу для третьих лиц со дня их государственной регистрации. Юридические лица и их участники не вправе ссылаться на отсутствие государственной регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.

Порядок реєстрації, перереєстрації та анулювання реєстрації платників ПДВ регулюється ст. 180 - 184 розд. V Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI (далі – ПКУ) та Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за №1456/26233 (далі – Положення №1130).

Особі, що реєструється як платник податку, присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати податку.

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ, код за ЄДРПОУ, податковий номер, який надають контролюючі органи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також найменування - для юридичних осіб та прізвище, ім’я, по батькові - для фізичних осіб – підприємців є ідентифікаційними даними, які включаються в реєстр платників ПДВ (п. 2.2 розд. ІІ Положення №1130).

Індивідуальний податковий номер є єдиним для всього інформаційного простору України і зберігається за платником ПДВ до моменту анулювання реєстрації платника ПДВ (п. 1.6 розд. І Положення №1130).

Згідно з п. 183.15 ст. 183 розд. V ПКУ у разі перетворення юридичної особи - платника податку або зміни даних про платника податку, які стосуються податкового номера та/або найменування (прізвища, імені та по батькові) платника податку і не пов’язані з ліквідацією або реорганізацією платника податку, а також встановлення розбіжностей чи помилок у записах реєстру платників податку проводиться перереєстрація платника податку.

Перереєстрація платника податку здійснюється з дотриманням правил та у строки, визначені ст. 183 розд. V ПКУ для реєстрації платників податку, шляхом внесення відповідного запису до реєстру платників податку.

Для перереєстрації платник податку подає відповідно до п. 183.7 ст. 183 розд. V ПКУ заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації.

Перереєстрація у зв’язку зі зміною найменування (крім перетворення) (прізвища, імені та по батькові) платника податку, який включений до ЄДР, здійснюється контролюючим органом без подання заяви платником податку на підставі відомостей з ЄДР.

Пунктом 4.3 розд. IV Положення №1130 передбачено, що до дати перереєстрації платник ПДВ використовує попередні реквізити податкової реєстрації.

Якщо зміни у даних платника ПДВ стосуються найменування юридичної особи і такі зміни не пов’язані з реорганізацією юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, а також у разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця при використанні попередніх реквізитів податкової реєстрації такий платник ПДВ зазначає одночасно нове та попереднє найменування (прізвище, ім’я, по батькові).

Водночас, відповідно до абзацу першого п. 201.1 ст. 201 розд. V ПКУ, на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

Пунктом 201.2 ст. 201 розд. V ПКУ визначено, що форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов’язкових реквізитів) регулюються ст. 201 розд. V ПКУ та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 №1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за №137/28267 (далі - Порядок №1307).

Перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної визначено п. 201.1 ст. 201 розд. V ПКУ. Відповідно до пп. «в», «й» п. 201.1 ст. 201 розд. V ПКУ такими реквізитами, зокрема є повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник ПДВ, - продавця товарів/послуг та індивідуальний податковий номер платника ПДВ.

Водночас згідно з п. 201.10 ст. 201 розд. V ПКУ податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Помилки в реквізитах, визначених абзацом 11 п. 201.1 ст. 201 розд. V ПКУ (крім коду товару згідно УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді.

Відповідно до п. 21 Порядку №1307 порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених Порядком №1307.

Оскільки при перереєстрації платника у зв’язку із зміною найменування (прізвища, імені та по батькові) не змінюється індивідуальний податковий номер, то зазначені зміни не впливають на ідентифікацію платника, зазначеного у податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування.

Таким чином, від дня внесення даних щодо нового найменування юридичної особи у ЄДР і до дня перереєстрації, здійсненої в порядку, затвердженому Положенням №1130, у зв’язку із зміною найменування (прізвища, імені та по батькові), такий платник ПДВ при складанні податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних повинен зазначати одночасно нове та попереднє найменування (прізвище, ім’я, по батькові). З дати перереєстрації тільки нове.

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