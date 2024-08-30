Хто втратив право на відстрочку від мобілізації — роз’яснення ТЦК

Донецький обласний ТЦК та СП нагадав, що у зв'язку із набуттям чинності нового законодавства про мобілізацію низка категорій військовозобов'язаних втратила право на відстрочку, яке мала раніше.
Нове законодавства передбачає, що право на відстрочку втрачають 8 категорій:
Водночас військовозобов'язані, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні, отримали відстрочку. Раніше вона надавалася лише, коли йшлося про повнорідних родичів.
Раніше ми писали, що проходження військовозобов`язаним ВЛК не є необхідним та доцільним у разі наявності права на відстрочку.
Додамо, апеляційний адмінсуд зобовʼязав ТЦК повторно розглянути заяву про відстрочку чоловіку, який доглядав за хворою матірʼю, і вказав, що вимога ТЦК стояти на обліку в управлінні соцзахисту не відповідає закону.
Також ми писали, що особи з інвалідністю та чоловіки з певними захворюваннями пройдуть ВЛК без проведення медичного огляду.
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