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Хто втратив право на відстрочку від мобілізації — роз’яснення ТЦК

07:18, 30 серпня 2024
Право на відстрочку втратили одразу вісім категорій громадян.
Хто втратив право на відстрочку від мобілізації — роз’яснення ТЦК
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Донецький обласний ТЦК та СП нагадав, що у зв'язку із набуттям чинності нового законодавства про мобілізацію низка категорій військовозобов'язаних втратила право на відстрочку, яке мала раніше.

Нове законодавства передбачає, що право на відстрочку втрачають 8 категорій:

  • Студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми навчання, а також ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту.
  • Багатодітні чоловіки з заборгованістю по аліментах.
  • Особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи.
  • Батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не є померлою або зниклою безвісти, та не відбуває покарання.
  • Чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи, якщо немає інших працездатних членів сім’ї.
  • Особи, що працюють на підприємствах та організаціях Міністерства оборони.
  • Особи зі статусом "обмежено придатний", через скасування цієї категорії.
  • Чоловіки, які за повторної військово-лікарської комісії були визнані здоровими (ті, що мають свідоцтва про I та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медогляд повторно).

Водночас військовозобов'язані, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні, отримали відстрочку. Раніше вона надавалася лише, коли йшлося про повнорідних родичів.

Раніше ми писали, що проходження військовозобов`язаним ВЛК не є необхідним та доцільним у разі наявності права на відстрочку.

Додамо, апеляційний адмінсуд зобовʼязав ТЦК повторно розглянути заяву про відстрочку чоловіку, який доглядав за хворою матірʼю, і вказав, що вимога ТЦК стояти на обліку в управлінні соцзахисту не відповідає закону.

Також ми писали, що особи з інвалідністю та чоловіки з певними захворюваннями пройдуть ВЛК без проведення медичного огляду.

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