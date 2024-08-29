В Україні розбився винищувач F-16 — WSJ

Видання WSJ стверджує, що Україна втратила перший літак F-16.

Фото: unian.net

Винищувач F-16, який Україні передали влітку, розбився 26 серпня. Про це з посиланням на неназваного посадовця США повідомило видання The Wall Street Journal.

Джерело стверджує, що, F-16 не був збитий, і його аварія сталась, найімовірніше, внаслідок «помилки пілота».

Нагадаємо, літаки F-16 брали участь у відбитті однієї з найбільш масованих повітряних атак росії на Україну саме 26 серпня.

Додамо, українська сторона офіційно не підтверджувала факт катастрофи винищувача.

Раніше ми писали, що після F-16 Україна працює над отриманням далекобійної зброї для винищувачів.

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