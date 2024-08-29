В Украине разбился истребитель F-16 — WSJ

Издание WSJ утверждает, что Украина потеряла первый самолет F-16.

Фото: unian.net

Истребитель F-16, переданный Украине летом, разбился 26 августа. Об этом со ссылкой на неназванного чиновника США сообщило издание The Wall Street Journal.

Источник утверждает, что F-16 не был сбит, и его авария произошла, вероятнее всего, в результате «ошибки пилота».

Напомним, самолеты F-16 принимали участие в отражении одной из самых массированных воздушных атак россии на Украину именно 26 августа.

Добавим, украинская сторона официально не подтверждала факт крушения истребителя.

Ранее сообщалось, что после F-16 Украина работает над получением дальнобойного оружия для истребителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.