В Украине разбился истребитель F-16 — WSJ

Истребитель F-16, переданный Украине летом, разбился 26 августа. Об этом со ссылкой на неназванного чиновника США сообщило издание The Wall Street Journal.
Источник утверждает, что F-16 не был сбит, и его авария произошла, вероятнее всего, в результате «ошибки пилота».
Напомним, самолеты F-16 принимали участие в отражении одной из самых массированных воздушных атак россии на Украину именно 26 августа.
Добавим, украинская сторона официально не подтверждала факт крушения истребителя.
Ранее сообщалось, что после F-16 Украина работает над получением дальнобойного оружия для истребителей.
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