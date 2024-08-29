Камала Харрис увеличила отрыв от Дональда Трампа, но он является лидером в ключевых штатах

Отрыв между политиками увеличился до четырех процентных пунктов.

Фото: bbc.co.uk

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камал Гаррис удалось немного увеличить отрыв от представителя Республиканской партии Дональда Трампа.

Опрос Reuters/Ipsos, опубликованный 29 августа, свидетельствует, что общенациональный рейтинг Камалы Харрис сейчас составляет 45%, тогда как Дональда Трампа – 41%. Таким образом, отрыв между ними увеличился с трех до четырех процентных пунктов.

Увеличению показателей Харрис способствовала прежде всего поддержка демократки со стороны женщин и избирателей латиноамериканского происхождения.

В Reuters отмечают, что общенациональные опросы дают важные сигналы о взглядах электората США, но победителя выборов определяют результаты голосования в каждом штате.

Однако издание отмечает, что в 7 штатах, решивших судьбу выборов 2020 года – Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина, – Трамп сейчас несколько опережает Харрис — 45% к 43%.

Ранее Дональд Трамп анонсировал график дебатов с Камалой Харрис, а также были приняты их правила.

Добавим, Харрис собрала более полумиллиона долларов с момента выхода Байдена из президентской гонки.

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