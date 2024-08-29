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Группа ABBA требует от Трампа прекратить использовать их хиты в предвыборной кампании

21:30, 29 августа 2024
Группа ABBA запретила Дональду Трампу использовать их песни во время предвыборной кампании.
Группа ABBA требует от Трампа прекратить использовать их хиты в предвыборной кампании
Фото: sverigesradio.se
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Известная шведская группа ABBA, которая была на пике славы в 80-х годах, требует от кандидата в президенты США Дональда Трампа не использовать их музыку в предвыборной кампании. Об этом говорится в заявлении холдинга лейблов звукозаписи Universal Music, пишет The Gaze.

«Вместе с участниками ABBA мы узнали о появлении видеороликов с звучащей на мероприятиях Трампа музыкой ABBA и требовали немедленно прекратить это и удалить их», - сказано в сообщении.

В заявлении также говорится, что от команды Трампа не приходили какие-либо запросы на использование песен ABBA в предвыборной кампании. Соответствующие разрешения на это не выдавали.

На предвыборном митинге Трампа в Миннесоте звучало несколько хитов группы ABBA. В частности, там включали песню The Winner Takes it All.

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