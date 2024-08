Гурт ABBA вимагає від Трампа припинити використовувати їх хіти у передвиборчій кампанії

Гурт ABBA заборонив Дональду Трампу використовувати його пісні під час передвиборчої кампанії.

Фото: sverigesradio.se

Відомий шведський гурт ABBA, який був на піку слави у 80-роках, вимагає від кандидата в президенти США Дональда Трампа не використовувати їхню музику в передвиборчій кампанії. Про це сказано у заяві холдингу лейблів звукозапису Universal Music, пише The Gaze.

«Разом з учасниками ABBA ми дізналися про появу відеороликів з музикою ABBA, що звучить на заходах Трампа, і вимагали негайно припинити це та видалити їх», - сказано в повідомленні.

У заяві також сказано, що від команди Трампа не надсилали жодних запитів на використання пісень ABBA у передвиборчій кампанії. Відповідних дозволів на це не видавали.

Зазначається, що на передвиборному мітингу Трампа у Міннесоті лунало кілька хітів гурту ABBA. Зокрема, там включали пісню The Winner Takes it All.

