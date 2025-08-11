Практика судів
У ніч на 13 серпня найвидовищніший метеорний дощ – як спостерігати та загадувати бажання

10:00, 11 серпня 2025
Українці зможуть спостерігати космічне шоу в ніч із 12 на 13 серпня.
У ніч на 13 серпня найвидовищніший метеорний дощ – як спостерігати та загадувати бажання
Фото: PaySpace Magazine
У ніч із 12 на 13 серпня українці матимуть можливість насолодитися одним із найяскравіших астрономічних явищ року — метеорним потоком Персеїди. Пік цього вражаючого зорепаду припаде на період після опівночі, коли в небі можна буде побачити десятки «падаючих зірок».

Що таке Персеїди?

Метеорний потік Персеїди виникає, коли Земля перетинає орбіту комети Свіфта-Туттля. У цей час частинки кометного пилу, згораючи в атмосфері, створюють яскраві спалахи, відомі як «падаючі зірки» або вогняні кулі. Швидкість метеорів сягає 59 км/с, і за годину в небі можна побачити від десятків до сотні таких спалахів.

Як спостерігати зорепад?

Цього року умови для спостереження Персеїд будуть ускладнені через повний Місяць, яскраве світло якого може затьмарити слабші метеори. Проте за ясної погоди найяскравіші «падаючі зірки» залишаться видимими. Для найкращого спостереження рекомендують знайти місце з мінімальним світловим забрудненням, подалі від міських вогнів, і дивитися в напрямку сузір’я Персея, звідки й походить назва потоку.

Як правильно загадувати бажання під час зорепаду?

Щоб максимально наблизити здійснення мрії, рекомендують дотримуватися кількох порад:

  • Виїжджайте за місто, де зоряне небо видно краще, без міського освітлення.
  • Намагайтеся відволіктися від повсякденних турбот і зосередитися на єднанні з природою та своєму бажанні.
  • Сядьте обличчям на схід — вважається, що це підвищує шанси бути «почутим» Всесвітом.
  • Як тільки побачите падаючу зірку, швидко загадайте бажання — вголос або подумки. Важливо встигнути це зробити, поки видно білий слід зірки в небі.
  • Після цього чітко уявіть своє бажання, щоб закріпити його у свідомості.

