В ночь на 13 августа самый зрелищный метеорный дождь – как наблюдать и загадывать желания

В ночь с 12 на 13 августа украинцы смогут насладиться одним из самых ярких астрономических явлений года – метеорным потоком Персеиды. Пик этого впечатляющего звездопада придется на период после полуночи, когда в небе можно будет увидеть десятки «падающих звезд».
Что такое Персеиды?
Метеорный поток Персеиды возникает, когда Земля пересекает орбиту кометы Свифта-Туттля. В это время частицы кометной пыли, сгорая в атмосфере, создают яркие вспышки, известные как «падающие звезды» или огненные шары. Скорость метеоров достигает 59 км/с, и за час в небе можно увидеть от десятков до сотен таких вспышек.
Как наблюдать звездопад?
В этом году условия для наблюдения Персеид будут осложнены из-за полной Луны, яркий свет которой может затмить более слабые метеоры. Однако при ясной погоде самые яркие «падающие звезды» останутся видимыми. Для наилучшего наблюдения рекомендуют найти место с минимальным световым загрязнением, подальше от городских огней, и смотреть в направлении созвездия Персея, откуда и происходит название потока.
Как правильно загадывать желания во время звездопада?
Чтобы максимально приблизить осуществление мечты, рекомендуют следовать нескольким советам:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.