В ночь на 13 августа самый зрелищный метеорный дождь – как наблюдать и загадывать желания

Украинцы смогут наблюдать космическое шоу в ночь с 12 на 13 августа.

Фото: PaySpace Magazine

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь с 12 на 13 августа украинцы смогут насладиться одним из самых ярких астрономических явлений года – метеорным потоком Персеиды. Пик этого впечатляющего звездопада придется на период после полуночи, когда в небе можно будет увидеть десятки «падающих звезд».

Что такое Персеиды?

Метеорный поток Персеиды возникает, когда Земля пересекает орбиту кометы Свифта-Туттля. В это время частицы кометной пыли, сгорая в атмосфере, создают яркие вспышки, известные как «падающие звезды» или огненные шары. Скорость метеоров достигает 59 км/с, и за час в небе можно увидеть от десятков до сотен таких вспышек.

Как наблюдать звездопад?

В этом году условия для наблюдения Персеид будут осложнены из-за полной Луны, яркий свет которой может затмить более слабые метеоры. Однако при ясной погоде самые яркие «падающие звезды» останутся видимыми. Для наилучшего наблюдения рекомендуют найти место с минимальным световым загрязнением, подальше от городских огней, и смотреть в направлении созвездия Персея, откуда и происходит название потока.

Как правильно загадывать желания во время звездопада?

Чтобы максимально приблизить осуществление мечты, рекомендуют следовать нескольким советам:

Выезжайте за город, где звездное небо видно лучше, без городского освещения.

Постарайтесь отвлечься от повседневных забот и сосредоточиться на единении с природой и своем желании.

Сядьте лицом на восток — считается, что это повышает шансы быть «услышанным» Вселенной.

Как только увидите падающую звезду, быстро загадайте желание — вслух или про себя. Важно успеть это сделать, пока виден белый след звезды в небе.

После этого четко представьте свое желание, чтобы закрепить его в сознании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.