В ночь на 13 августа самый зрелищный метеорный дождь – как наблюдать и загадывать желания

10:00, 11 августа 2025
Украинцы смогут наблюдать космическое шоу в ночь с 12 на 13 августа.
Фото: PaySpace Magazine
В ночь с 12 на 13 августа украинцы смогут насладиться одним из самых ярких астрономических явлений года – метеорным потоком Персеиды. Пик этого впечатляющего звездопада придется на период после полуночи, когда в небе можно будет увидеть десятки «падающих звезд».

Что такое Персеиды?

Метеорный поток Персеиды возникает, когда Земля пересекает орбиту кометы Свифта-Туттля. В это время частицы кометной пыли, сгорая в атмосфере, создают яркие вспышки, известные как «падающие звезды» или огненные шары. Скорость метеоров достигает 59 км/с, и за час в небе можно увидеть от десятков до сотен таких вспышек.

Как наблюдать звездопад?

В этом году условия для наблюдения Персеид будут осложнены из-за полной Луны, яркий свет которой может затмить более слабые метеоры. Однако при ясной погоде самые яркие «падающие звезды» останутся видимыми. Для наилучшего наблюдения рекомендуют найти место с минимальным световым загрязнением, подальше от городских огней, и смотреть в направлении созвездия Персея, откуда и происходит название потока.

Как правильно загадывать желания во время звездопада?

Чтобы максимально приблизить осуществление мечты, рекомендуют следовать нескольким советам:

  • Выезжайте за город, где звездное небо видно лучше, без городского освещения.
  • Постарайтесь отвлечься от повседневных забот и сосредоточиться на единении с природой и своем желании.
  • Сядьте лицом на восток — считается, что это повышает шансы быть «услышанным» Вселенной.
  • Как только увидите падающую звезду, быстро загадайте желание — вслух или про себя. Важно успеть это сделать, пока виден белый след звезды в небе.
  • После этого четко представьте свое желание, чтобы закрепить его в сознании.

