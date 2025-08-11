У США помер Зеновій-Захар Франко, син племінника Івана Франка

На 88-му році життя пішов із життя родич Івана Франка — Зеновій-Захар Франко.

Фото: Facebook / Богдан Лазорак

8 серпня в місті Ньюарк, США, на 88-му році життя після важкої хвороби помер Зеновій-Захар Васильович Франко, син племінника видатного українського письменника Івана Франка та меценат музею-садиби Івана Франка в Нагуєвичах. Про це повідомив директор Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» Богдан Лазорак.

Зеновій-Захар Франко зробив значний внесок у збереження української культурної спадщини, зокрема через підтримку музею-садиби Івана Франка. «Кількість унікальних дарунків фондам Української національної спадщини в музей-садибу Івана Франка ДІКЗ «Нагуєвичі» наразі не має ціни. Це і колекція фотографій родини, полотна, десятки власних картин авторства Зеновія Франка, спогади його батька Василя, і щонайважливіше — вишиванка Василя Франка, яку вишила його мати Марія Франко з дому Шимків у Нагуєвичах напередодні Першої світової війни», — зазначив Богдан Лазорак.

Ці дарунки стали цінним поповненням фондів музею, сприяючи збереженню пам’яті про родину Франків та їхній внесок у розвиток української культури.

