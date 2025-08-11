Практика судов
В США скончался Зеновий-Захар Франко, сын племянника Ивана Франко

09:42, 11 августа 2025
На 88-м году жизни ушел из жизни родственник Ивана Франко — Зеновий-Захар Франко.
Фото: Facebook / Богдан Лазорак
8 августа в городе Ньюарк, США, на 88-м году жизни после тяжелой болезни скончался Зеновий-Захар Васильевич Франко, сын племянника выдающегося украинского писателя Ивана Франко и меценат музея-усадьбы Ивана Франко в Нагуевичах. Об этом сообщил директор Государственного историко-культурного заповедника «Нагуевичи» Богдан Лазорак.

Зеновий-Захар Франко внес значительный вклад в сохранение украинского культурного наследия, в частности через поддержку музея-усадьбы Ивана Франко. «Количество уникальных подарков фондам Украинского национального наследия в музей-усадьбу Ивана Франко ДИКЗ «Нагуевичи» на данный момент не имеет цены. Это и коллекция фотографий семьи, полотна, десятки собственных картин авторства Зеновия Франко, воспоминания его отца Василия, и самое важное — вышиванка Василия Франко, которую вышила его мать Мария Франко из дома Шимкив в Нагуевичах накануне Первой мировой войны», — отметил Богдан Лазорак.

Эти подарки стали ценным пополнением фондов музея, способствуя сохранению памяти о семье Франков и их вкладе в развитие украинской культуры.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

