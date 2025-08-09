Практика судів
У Дніпрі працівників ТЦК підозрюють у побитті ексвійськового, відео

12:27, 9 серпня 2025
Посеред вулиці сталася бійка за участі працівників ТЦК та ексвійськового — що кажуть у ТЦК.
У Дніпрі працівників ТЦК підозрюють у побитті ексвійськового, відео
Фото: armyinform
У Дніпрі відкрили кримінальне провадження за фактом можливого побиття колишнього військового. Це сталося під час його конфлікту з працівниками ТЦК. Про це повідомляє Спецпрокуратура Східного регіону.

У мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано побиття колишнього військовослужбовця працівниками ТЦК. Ситуацію вже прокоментували в обласному ТЦК.

Там кажуть, що ця інформація є "маніпулятивною".

Повідомляється, що група оповіщення зупинила громадянина, який надав свої документи для перевірки. Але під час цього нібито до групи підійшов невідомий чоловік у цивільному одязі та стані алкогольного сп’яніння. Він нібито представився чинним військовослужбовцем, почав ображати та провокувати представників РТЦК та СП.

"Далі даний громадянин забіг до підʼїзду, конфлікт припинився, але через 10 хвилин він вийшов у військовій формі без знаків розрізнення та продовжив конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП", - кажуть у ТЦК.

Там додали, що у ході конфлікту з'ясувалося, що чоловік, який "провокував" співробітників ТЦК, не є чинним військовослужбовцем і був знятий з військового обліку. На місце події викликали співробітників  поліції, тривають слідчі дії.

Увага, на відео присутня жорстка сцена! 18+

Нагадаємо, що з 1 вересня всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов’язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час виконання своїх службових обов’язків і наразі, за даними оборонного відомства, приблизно 85% працівників ТЦК та СП уже забезпечені бодікамерами.

