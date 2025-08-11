Як розірвати шлюб із полоненим або безвісно відсутнім – пояснення

10:18, 11 серпня 2025
Розірвання шлюбу можливе із полоненим або безвісно відсутньою особою можливе за певних умов.
Координаційний центр з надання правничої допомоги пояснив особливості процедури розірвання шлюбу в Україні, якщо один із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім.
Чи можливо розірвати шлюб із полоненим або безвісно відсутньою особою?
Розірвання шлюбу можливе за таких умов:
- Якщо один із подружжя перебуває в полоні, розлучення здійснюється виключно через суд.
- Якщо особа визнана безвісно відсутньою, розірвання шлюбу відбувається через органи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за наявності відповідного рішення суду.
Процедура розірвання шлюбу з особою, яка перебуває в полоні
Для розірвання шлюбу необхідно подати позов до суду. Позов подається:
- За місцем проживання відповідача.
- За місцем проживання позивача, якщо:
- позивач утримує неповнолітніх дітей;
- стан здоров’я чи інші поважні причини унеможливлюють поїздку до місця проживання відповідача.
Необхідні документи для суду:
- Копія свідоцтва про шлюб.
- Довідка про перебування особи в полоні (за наявності).
- Свідоцтва про народження дітей (якщо є).
- Квитанція про сплату судового збору.
- Інші документи за потреби.
Процедура розірвання шлюбу з безвісно відсутньою особою
- Подайте заяву до поліції про розшук особи, яка зникла безвісти через війну, окупацію, стихійне лихо чи інші обставини.
- Після цього зверніться до суду з заявою про визнання особи безвісно відсутньою. Заява подається:
- За місцем проживання заявника.
- За останнім відомим місцем проживання зниклої особи.
- За місцезнаходженням майна зниклої особи.
- У заяві до суду необхідно вказати:
- Мету визнання особи безвісно відсутньою.
- Обставини зникнення.
Суд визнає особу безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про її місцеперебування. Після отримання рішення суду можна подати заяву до ДРАЦС для розірвання шлюбу.
Необхідні документи для розірвання шлюбу через ДРАЦС:
- Копія свідоцтва про шлюб.
- Рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою.
- Свідоцтва про народження дітей (за наявності).
- Інші документи за потреби.
Наслідки розірвання шлюбу
- Якщо розлучення відбувалося через суд, факт розірвання шлюбу підтверджується судовим рішенням, яке набирає законної сили через 30 днів після його ухвалення.
- Якщо розлучення проводилося через ДРАЦС, видається свідоцтво про розірвання шлюбу.
