Як розірвати шлюб із полоненим або безвісно відсутнім – пояснення

Розірвання шлюбу можливе із полоненим або безвісно відсутньою особою можливе за певних умов.

Координаційний центр з надання правничої допомоги пояснив особливості процедури розірвання шлюбу в Україні, якщо один із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім.

Чи можливо розірвати шлюб із полоненим або безвісно відсутньою особою?

Розірвання шлюбу можливе за таких умов:

Якщо один із подружжя перебуває в полоні, розлучення здійснюється виключно через суд.

Якщо особа визнана безвісно відсутньою, розірвання шлюбу відбувається через органи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за наявності відповідного рішення суду.

Процедура розірвання шлюбу з особою, яка перебуває в полоні

Для розірвання шлюбу необхідно подати позов до суду. Позов подається:

За місцем проживання відповідача.

За місцем проживання позивача, якщо:

- позивач утримує неповнолітніх дітей;

- стан здоров’я чи інші поважні причини унеможливлюють поїздку до місця проживання відповідача.

Необхідні документи для суду:

Копія свідоцтва про шлюб.

Довідка про перебування особи в полоні (за наявності).

Свідоцтва про народження дітей (якщо є).

Квитанція про сплату судового збору.

Інші документи за потреби.

Процедура розірвання шлюбу з безвісно відсутньою особою

Подайте заяву до поліції про розшук особи, яка зникла безвісти через війну, окупацію, стихійне лихо чи інші обставини. Після цього зверніться до суду з заявою про визнання особи безвісно відсутньою. Заява подається:

За місцем проживання заявника.

За останнім відомим місцем проживання зниклої особи.

За місцезнаходженням майна зниклої особи.

У заяві до суду необхідно вказати:

Мету визнання особи безвісно відсутньою.

Обставини зникнення.

Суд визнає особу безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про її місцеперебування. Після отримання рішення суду можна подати заяву до ДРАЦС для розірвання шлюбу.

Необхідні документи для розірвання шлюбу через ДРАЦС:

Копія свідоцтва про шлюб.

Рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою.

Свідоцтва про народження дітей (за наявності).

Інші документи за потреби.

Наслідки розірвання шлюбу

Якщо розлучення відбувалося через суд, факт розірвання шлюбу підтверджується судовим рішенням, яке набирає законної сили через 30 днів після його ухвалення.

Якщо розлучення проводилося через ДРАЦС, видається свідоцтво про розірвання шлюбу.

