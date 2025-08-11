Практика судів
  1. В Україні

Як розірвати шлюб із полоненим або безвісно відсутнім – пояснення

10:18, 11 серпня 2025
Розірвання шлюбу можливе із полоненим або безвісно відсутньою особою можливе за певних умов.
Координаційний центр з надання правничої допомоги пояснив особливості процедури розірвання шлюбу в Україні, якщо один із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім.

Чи можливо розірвати шлюб із полоненим або безвісно відсутньою особою?
Розірвання шлюбу можливе за таких умов:

  • Якщо один із подружжя перебуває в полоні, розлучення здійснюється виключно через суд.
  • Якщо особа визнана безвісно відсутньою, розірвання шлюбу відбувається через органи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за наявності відповідного рішення суду.

Процедура розірвання шлюбу з особою, яка перебуває в полоні

Для розірвання шлюбу необхідно подати позов до суду. Позов подається:

  • За місцем проживання відповідача.
  • За місцем проживання позивача, якщо:

- позивач утримує неповнолітніх дітей;

- стан здоров’я чи інші поважні причини унеможливлюють поїздку до місця проживання відповідача.

Необхідні документи для суду:

  • Копія свідоцтва про шлюб.
  • Довідка про перебування особи в полоні (за наявності).
  • Свідоцтва про народження дітей (якщо є).
  • Квитанція про сплату судового збору.
  • Інші документи за потреби.

Процедура розірвання шлюбу з безвісно відсутньою особою

  1. Подайте заяву до поліції про розшук особи, яка зникла безвісти через війну, окупацію, стихійне лихо чи інші обставини.
  2. Після цього зверніться до суду з заявою про визнання особи безвісно відсутньою. Заява подається:
    • За місцем проживання заявника.
    • За останнім відомим місцем проживання зниклої особи.
    • За місцезнаходженням майна зниклої особи.
  1. У заяві до суду необхідно вказати:
  • Мету визнання особи безвісно відсутньою.
  • Обставини зникнення.

Суд визнає особу безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про її місцеперебування. Після отримання рішення суду можна подати заяву до ДРАЦС для розірвання шлюбу.

Необхідні документи для розірвання шлюбу через ДРАЦС:

  • Копія свідоцтва про шлюб.
  • Рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою.
  • Свідоцтва про народження дітей (за наявності).
  • Інші документи за потреби.

Наслідки розірвання шлюбу

  • Якщо розлучення відбувалося через суд, факт розірвання шлюбу підтверджується судовим рішенням, яке набирає законної сили через 30 днів після його ухвалення.
  • Якщо розлучення проводилося через ДРАЦС, видається свідоцтво про розірвання шлюбу.

