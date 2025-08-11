Как расторгнуть брак с пленным или без вести пропавшим – объяснение

10:18, 11 августа 2025
Расторжение брака с пленным или без вести пропавшим лицом возможно при определенных условиях.
Координационный центр по предоставлению правовой помощи объяснил особенности процедуры расторжения брака в Украине, если один из супругов находится в плену или считается без вести пропавшим.
Возможно ли расторгнуть брак с пленным или без вести пропавшим лицом?
Расторжение брака возможно при следующих условиях:
- Если один из супругов находится в плену, развод осуществляется исключительно через суд.
- Если лицо признано без вести пропавшим, расторжение брака происходит через органы государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС) при наличии соответствующего решения суда.
Процедура расторжения брака с лицом, находящимся в плену
Для расторжения брака необходимо подать иск в суд. Иск подается:
- По месту жительства ответчика.
- По месту жительства истца, если:
- истец содержит несовершеннолетних детей;
- состояние здоровья или другие уважительные причины делают невозможной поездку к месту жительства ответчика.
Необходимые документы для суда:
- Копия свидетельства о браке.
- Справка о пребывании лица в плену (при наличии).
- Свидетельства о рождении детей (если есть).
- Квитанция об уплате судебного сбора.
- Другие документы по необходимости.
Процедура расторжения брака с безвестно отсутствующим лицом
- Подайте заявление в полицию о розыске лица, пропавшего без вести в результате войны, оккупации, стихийного бедствия или других обстоятельств.
- После этого обратитесь в суд с заявлением о признании лица без вести пропавшим. Заявление подается:
- По месту жительства заявителя.
- По последнему известному месту жительства пропавшего лица.
- По месту нахождения имущества пропавшего лица.
- В заявлении в суд необходимо указать:
- Цель признания лица без вести пропавшим.
- Обстоятельства исчезновения.
Суд признает лицо без вести пропавшим, если в течение одного года в месте его постоянного проживания нет сведений о его местонахождении. После получения решения суда можно подать заявление в ГРАГС для расторжения брака.
Необходимые документы для расторжения брака через ДРАЦС:
- Копия свидетельства о браке.
- Решение суда о признании лица без вести пропавшим.
- Свидетельства о рождении детей (при наличии).
- Другие документы по необходимости.
Последствия расторжения брака
- Если развод происходил через суд, факт расторжения брака подтверждается судебным решением, которое вступает в законную силу через 30 дней после его принятия.
- Если развод проводился через ГРАГС, выдается свидетельство о расторжении брака.
