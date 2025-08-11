Практика судов
Как расторгнуть брак с пленным или без вести пропавшим – объяснение

10:18, 11 августа 2025
Расторжение брака с пленным или без вести пропавшим лицом возможно при определенных условиях.
Координационный центр по предоставлению правовой помощи объяснил особенности процедуры расторжения брака в Украине, если один из супругов находится в плену или считается без вести пропавшим.

Возможно ли расторгнуть брак с пленным или без вести пропавшим лицом?

Расторжение брака возможно при следующих условиях:

  • Если один из супругов находится в плену, развод осуществляется исключительно через суд.
  • Если лицо признано без вести пропавшим, расторжение брака происходит через органы государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС) при наличии соответствующего решения суда.

Процедура расторжения брака с лицом, находящимся в плену

Для расторжения брака необходимо подать иск в суд. Иск подается:

  • По месту жительства ответчика.
  • По месту жительства истца, если:

- истец содержит несовершеннолетних детей;

- состояние здоровья или другие уважительные причины делают невозможной поездку к месту жительства ответчика.

Необходимые документы для суда:

  • Копия свидетельства о браке.
  • Справка о пребывании лица в плену (при наличии).
  • Свидетельства о рождении детей (если есть).
  • Квитанция об уплате судебного сбора.
  • Другие документы по необходимости.

Процедура расторжения брака с безвестно отсутствующим лицом

  1. Подайте заявление в полицию о розыске лица, пропавшего без вести в результате войны, оккупации, стихийного бедствия или других обстоятельств.
  2. После этого обратитесь в суд с заявлением о признании лица без вести пропавшим. Заявление подается:
  • По месту жительства заявителя.
  • По последнему известному месту жительства пропавшего лица.
  • По месту нахождения имущества пропавшего лица.
  1. В заявлении в суд необходимо указать:
  • Цель признания лица без вести пропавшим.
  • Обстоятельства исчезновения.

Суд признает лицо без вести пропавшим, если в течение одного года в месте его постоянного проживания нет сведений о его местонахождении. После получения решения суда можно подать заявление в ГРАГС для расторжения брака.

Необходимые документы для расторжения брака через ДРАЦС:

  • Копия свидетельства о браке.
  • Решение суда о признании лица без вести пропавшим.
  • Свидетельства о рождении детей (при наличии).
  • Другие документы по необходимости.

Последствия расторжения брака

  • Если развод происходил через суд, факт расторжения брака подтверждается судебным решением, которое вступает в законную силу через 30 дней после его принятия.
  • Если развод проводился через ГРАГС, выдается свидетельство о расторжении брака.

