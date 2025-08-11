Практика судів
США діятимуть із позиції сили, щоб зупинити війну в Україні, – Оксана Маркарова

08:48, 11 серпня 2025
За словами посла України в США, санкції та дипломатія мають змусити Росію припинити війну.
Посол України в США Оксана Маркарова висловила впевненість, що Сполучені Штати на переговорах із Росією виступатимуть із позиції сили, що сприятиме пошуку спільного рішення для припинення війни в Україні. Про це вона заявила в ефірі CBS News.

«Лінія фронту на сході та півдні України - це лінія між злом і добром. Питання в тому, де вона пройде: на нашій території, на наших кордонах чи вже в Європі… Я впевнена, що США діятимуть з позиції сили, і ми разом знайдемо рішення, щоб зупинити російську агресію», — підкреслила Маркарова.

Коментуючи заплановану зустріч президента США Дональда Трампа з Путіним, дипломатка зазначила, що Україна «молиться за те, щоб Трамп був ефективним» і досяг значних результатів. Вона нагадала, що Україна готова до будь-яких форм припинення вогню — як повного, так і часткового.

«Ми хочемо, щоб Путін зупинився, і сподіваємося, що поштовх з боку президента Трампа, а також санкційні пакети і вторинні санкції проти тих, хто допомагає Росії, переконають його нарешті припинити агресію», — заявила Маркарова.

Вона також підкреслила, що президент України Володимир Зеленський із першого дня російської агресії відданий справі миру та готовий просувати мирний порядок денний у будь-яких форматах. За потреби Зеленський готовий брати участь у відповідних зустрічах.

Маркарова зазначила, що Україна відкрита до обговорення шляхів припинення війни, але припинення вогню завжди було важливим кроком для «зупинки вбивств і переходу до дипломатії». Вона нагадала, що саме Росія розпочала війну, незаконно анексувавши Крим та окупувавши інші українські території.

Дипломатка застерегла від пропозицій щодо створення «буферних зон» чи поділу України, назвавши їх застарілими концепціями минулого століття.

