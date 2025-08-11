Практика судов
США будут действовать с позиции силы, чтобы остановить войну в Украине, – Оксана Маркарова

08:48, 11 августа 2025
По словам посла Украины в США, санкции и дипломатия должны заставить Россию прекратить войну.
США будут действовать с позиции силы, чтобы остановить войну в Украине, – Оксана Маркарова

08:48, 11 августа 2025
Посол Украины в США Оксана Маркарова выразила уверенность, что Соединенные Штаты на переговорах с Россией будут выступать с позиции силы, что будет способствовать поиску совместного решения для прекращения войны в Украине. Об этом она заявила в эфире CBS News.

«Линия фронта на востоке и юге Украины — это линия между злом и добром. Вопрос в том, где она пройдет: на нашей территории, на наших границах или уже в Европе... Я уверена, что США будут действовать с позиции силы, и мы вместе найдем решение, чтобы остановить российскую агрессию», — подчеркнула Маркарова.

Комментируя запланированную встречу президента США Дональда Трампа с Путиным, дипломат отметила, что Украина «молится за то, чтобы Трамп был эффективным» и достиг значительных результатов. Она напомнила, что Украина готова к любым формам прекращения огня — как полному, так и частичному.

«Мы хотим, чтобы Путин остановился, и надеемся, что толчок со стороны президента Трампа, а также санкционные пакеты и вторичные санкции против тех, кто помогает России, убедят его наконец прекратить агрессию», — заявила Маркарова.

Она также подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский с первого дня российской агрессии предан делу мира и готов продвигать мирную повестку дня в любых форматах. При необходимости Зеленский готов участвовать в соответствующих встречах.

Маркарова отметила, что Украина открыта для обсуждения путей прекращения войны, но прекращение огня всегда было важным шагом для «остановки убийств и перехода к дипломатии». Она напомнила, что именно Россия начала войну, незаконно аннексировав Крым и оккупировав другие украинские территории.

Дипломат предостерегла от предложений о создании «буферных зон» или разделения Украины, назвав их устаревшими концепциями прошлого века.

