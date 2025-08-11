Практика судів
11 серпня – яке сьогодні свято та головні події

09:06, 11 серпня 2025
11 серпня – Всесвітній день сталевих барабанів, хіп-хопу та кінетичного піску.
Фото: objectiv.tv
11 серпня світ відзначає кілька міжнародних подій, зокрема Всесвітній день сталевих барабанів, День хіп-хопу та День кінетичного піску. В Україні цього дня Православна церква вшановує пам’ять святого мученика Євпла.

Видатні ювілеї дня
Цього дня згадують кілька знакових постатей:

  • 120 років від дня народження Юрія Свиридовича Кобилецького (справжнє ім’я — Іван Спиридонович, 1905–1987), видатного українського літературознавця та критика.
  • 120 років від дня народження Ервіна Чаргаффа (1905–2002), американського біохіміка українського походження, який першим досліджував денатурацію ДНК.
  • 75 років від дня народження Стіва Возняка (повне ім’я — Степан Гері Возняк, 1950), американського винахідника українського походження, піонера комп’ютерних технологій і конструктора одного з перших персональних комп’ютерів у світі.
  • 65 років від дня народження Ігоря Біскупа, українського футболіста, який є другим найстаршим гравцем в історії вищої ліги чемпіонату України.

Історичні події 11 серпня

  • У 1906 році у Великій Британії Юджин Ласт отримав патент на звукове кіно, що стало важливим кроком у розвитку кінематографа.
  • У 1926 році компанія «Kodak» оголосила про початок розробки кольорової кіноплівки, що змінило індустрію кіно.
  • У 2003 році українські війська увійшли до Іраку для виконання миротворчої місії.
  • У 2011 році в Україні було запроваджено інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, першим на цю посаду призначено Юрія Павленка.
  • У 2016 році Рада Безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтвердила підтримку територіальної цілісності України.

