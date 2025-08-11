11 серпня – яке сьогодні свято та головні події

11 серпня – Всесвітній день сталевих барабанів, хіп-хопу та кінетичного піску.

11 серпня світ відзначає кілька міжнародних подій, зокрема Всесвітній день сталевих барабанів, День хіп-хопу та День кінетичного піску. В Україні цього дня Православна церква вшановує пам’ять святого мученика Євпла.

Видатні ювілеї дня

Цього дня згадують кілька знакових постатей:

120 років від дня народження Юрія Свиридовича Кобилецького (справжнє ім’я — Іван Спиридонович, 1905–1987), видатного українського літературознавця та критика.

120 років від дня народження Ервіна Чаргаффа (1905–2002), американського біохіміка українського походження, який першим досліджував денатурацію ДНК.

75 років від дня народження Стіва Возняка (повне ім’я — Степан Гері Возняк, 1950), американського винахідника українського походження, піонера комп’ютерних технологій і конструктора одного з перших персональних комп’ютерів у світі.

65 років від дня народження Ігоря Біскупа, українського футболіста, який є другим найстаршим гравцем в історії вищої ліги чемпіонату України.

Історичні події 11 серпня

У 1906 році у Великій Британії Юджин Ласт отримав патент на звукове кіно, що стало важливим кроком у розвитку кінематографа.

У 1926 році компанія «Kodak» оголосила про початок розробки кольорової кіноплівки, що змінило індустрію кіно.

У 2003 році українські війська увійшли до Іраку для виконання миротворчої місії.

У 2011 році в Україні було запроваджено інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, першим на цю посаду призначено Юрія Павленка.

У 2016 році Рада Безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтвердила підтримку територіальної цілісності України.

