Практика судов
  1. Общество

11 августа – какой сегодня праздник и главные события

09:06, 11 августа 2025
11 августа – Всемирный день стальных барабанов, хип-хопа и кинетического песка.
11 августа – какой сегодня праздник и главные события
Фото: objectiv.tv
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

11 августа мир отмечает несколько международных событий, в частности Всемирный день стальных барабанов, День хип-хопа и День кинетического песка. В Украине в этот день Православная церковь чтит память святого мученика Евпла.

Выдающиеся юбилеи дня

В этот день вспоминают несколько знаковых личностей:

  • 120 лет со дня рождения Юрия Свиридовича Кобылецкого (настоящее имя — Иван Спиридонович, 1905–1987), выдающегося украинского литературоведа и критика.
  • 120 лет со дня рождения Эрвина Чаргаффа (1905–2002), американского биохимика украинского происхождения, который первым исследовал денатурацию ДНК.
  • 75 лет со дня рождения Стива Возняка (полное имя — Степан Гэри Возняк, 1950), американского изобретателя украинского происхождения, пионера компьютерных технологий и конструктора одного из первых персональных компьютеров в мире.
  • 65 лет со дня рождения Игоря Бискупа, украинского футболиста, который является вторым самым возрастным игроком в истории высшей лиги чемпионата Украины.

Исторические события 11 августа

  • В 1906 году в Великобритании Юджин Ласт получил патент на звуковое кино, что стало важным шагом в развитии кинематографа.
  • В 1926 году компания «Kodak» объявила о начале разработки цветной кинопленки, что изменило индустрию кино.
  • В 2003 году украинские войска вошли в Ирак для выполнения миротворческой миссии.
  • В 2011 году в Украине была введена институция Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, первым на эту должность был назначен Юрий Павленко.
  • В 2016 году Совет Безопасности ООН провел закрытое заседание по вооруженным провокациям российских спецслужб в Крыму, на котором подтвердил поддержку территориальной целостности Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

какой сегодня праздник свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судам запретили обеспечивать иск путем запрета принудительного отчуждения земли в Ужгородском районе Закарпатской области – вступили в силу изменения в КАСУ

Административные суды не смогут останавливать соответствующие решения субъектов властных полномочий относительно принудительного отчуждения земли и недвижимости в Ужгородском районе.

Обеспечение иска не может блокировать аннулирование спецразрешения на основании санкций СНБО – позиция Верховного Суда

Верховный Суд отменил решения судов, отметив, что запрет Госгеонедрам совершать действия в отношении спецразрешения препятствует выполнению указа Президента, который в соответствии с Законом «О санкциях» и Кодексом о недрах обязывает аннулировать или приостановить действие разрешения через 30 дней после введения санкций, если бенефициарный владелец не изменился.

Для участников боевых действий отменят требования об обязательном собеседовании и владении иностранным языком для принятия на госслужбу

Комитет по соцполитике рекомендовал принять за основу законопроект, которым предлагается автоматическое назначение ветеранов на вакантные должности по поданному заявлению, если такая должность соответствует требованиям к уровню образования – на период до возобновления конкурсов на госслужбу.

Совершение преступлений на почве гендерной идентичности и ориентации станет отягчающим обстоятельством в УК – депутаты внесли законопроект

Негативное отношение к человеку из-за сексуальной ориентации или гендерной идентичности будет считаться нетерпимостью и будет носить характер отягчающего обстоятельства в Уголовном кодексе.

Полная картина о гражданах будет собираться в единую систему «социальной сферы» – комитет рекомендовал принять закон

В новую систему «социальной сферы» смогут попасть персональные данные из реестра военнообязанных, электронной системы здравоохранения, реестров транспортных средств и недвижимости, о пересечении границы и уплате налогов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду