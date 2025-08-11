11 августа – какой сегодня праздник и главные события

11 августа – Всемирный день стальных барабанов, хип-хопа и кинетического песка.

11 августа мир отмечает несколько международных событий, в частности Всемирный день стальных барабанов, День хип-хопа и День кинетического песка. В Украине в этот день Православная церковь чтит память святого мученика Евпла.

Выдающиеся юбилеи дня

В этот день вспоминают несколько знаковых личностей:

120 лет со дня рождения Юрия Свиридовича Кобылецкого (настоящее имя — Иван Спиридонович, 1905–1987), выдающегося украинского литературоведа и критика.

120 лет со дня рождения Эрвина Чаргаффа (1905–2002), американского биохимика украинского происхождения, который первым исследовал денатурацию ДНК.

75 лет со дня рождения Стива Возняка (полное имя — Степан Гэри Возняк, 1950), американского изобретателя украинского происхождения, пионера компьютерных технологий и конструктора одного из первых персональных компьютеров в мире.

65 лет со дня рождения Игоря Бискупа, украинского футболиста, который является вторым самым возрастным игроком в истории высшей лиги чемпионата Украины.

Исторические события 11 августа

В 1906 году в Великобритании Юджин Ласт получил патент на звуковое кино, что стало важным шагом в развитии кинематографа.

В 1926 году компания «Kodak» объявила о начале разработки цветной кинопленки, что изменило индустрию кино.

В 2003 году украинские войска вошли в Ирак для выполнения миротворческой миссии.

В 2011 году в Украине была введена институция Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, первым на эту должность был назначен Юрий Павленко.

В 2016 году Совет Безопасности ООН провел закрытое заседание по вооруженным провокациям российских спецслужб в Крыму, на котором подтвердил поддержку территориальной целостности Украины.

