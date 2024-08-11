Дональд Трамп анонсував графік дебатів з Камалою Гарріс

Три раунди дебатів мають відбутися у вересні 2024 року.

Джерело фото: CNN

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив на платформі X (колишній Twitter) про свою участь у трьох дебатах з віцепрезиденткою-демократкою США Камалою Гарріс у вересні цього року.

За його словами, перший раунд дебатів пройде на телеканалі Fox News 4 вересня у Пенсильванії, другий - на ABC News 10 вересня, також у Пенсильванії, а третій раунд відбудеться 25 вересня на NBC у штаті Мічиган.

Трамп зазначив, що подробиці будуть надані пізніше, додавши: «Я з нетерпінням чекаю побачити Камалу на всіх трьох дебатах! DJT»», натякаючи на свою готовність до політичного протистояння.

Проте офіційного підтвердження від Камали Гарріс чи її команди щодо участі у цих дебатах поки що не було.

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