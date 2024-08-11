США очолили медальну таблицю Олімпіади-2024, Україна опинилася на 22 місці

Україна завершила Олімпіаду-2024 на 22 місці, здобувши 12 медалей.

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З 26 липня до 11 серпня в Парижі проходили літні Олімпійські ігри-2024. Сполучені Штати стали лідерами медального заліку, здобувши 40 золотих медалей. Вирішальним фактором для перемоги американців стало те, що вони випередили Китай за кількістю срібних нагород, отримавши 44 медалі проти 27 у китайської команди. Жіноча збірна США з баскетболу виграла останню подію Ігор, обігравши Францію в напруженому фіналі з різницею в одне очко.

Китай також завоював 40 золотих медалей, але через меншу кількість срібних опинився на другому місці. Третє місце зайняла Японія з 20 золотими та 12 срібними нагородами.

Як повідомлялося раніше, Україна завершила Олімпіаду-2024 на 22-му місці, продемонструвавши свій найкращий результат за останні 12 років за кількістю золотих медалей. Українські спортсмени здобули загалом 12 медалей: 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові. Три золоті медалі стали найвищим досягненням країни на рівні Олімпійських ігор за понад десятиліття.

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