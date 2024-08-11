США возглавили медальную таблицу Олимпиады-2024, Украина оказалась на 22 месте

Украина завершила Олимпиаду-2024 на 22 месте, получив 12 медалей.

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С 26 июля по 11 августа в Париже проходили летние Олимпийские игры-2024. Соединенные Штаты стали лидерами медального зачета, получив 40 золотых медалей. Решающим фактором для победы американцев стало то, что они опередили Китай по количеству серебряных наград, получив 44 медали против 27 у китайской команды. Женская сборная США по баскетболу выиграла последнее событие Игр, обыграв Францию в напряженном финале с разницей в одно очко.

Китай также завоевал 40 золотых медалей, но из-за меньшего количества серебряных оказался на втором месте. Третье место заняла Япония с 20 золотыми и 12 серебряными наградами.

Как сообщалось ранее, Украина завершила Олимпиаду-2024 на 22-м месте, продемонстрировав свой лучший результат за последние 12 лет по количеству золотых медалей. Украинские спортсмены получили в общей сложности 12 медалей: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые. Три золотые медали стали наивысшим достижением страны на уровне Олимпийских игр за более чем десятилетие.

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