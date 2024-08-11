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Перед закрытием Олимпиады мужчина лез по конструкции Эйфелевой башни, людей пришлось эвакуировать

19:10, 11 августа 2024
В Париже задержали мужчину, который пытался взобраться на Эйфелеву башню перед закрытием Олимпийских игр.
Перед закрытием Олимпиады мужчина лез по конструкции Эйфелевой башни, людей пришлось эвакуировать
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В воскресенье, за несколько часов до церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, полиция задержала мужчину, который попытался подняться на Эйфелеву башню. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на парижскую полицию.

Очевидцы рассказывают, что мужчина начал свое поднятие во второй половине дня. Хотя пока непонятно, как именно он попал на башню, его заметили уже над олимпийскими кольцами, которые украшают конструкцию над первой смотровой площадкой.

Около 15:00 правоохранители начали эвакуацию посетителей из этой части башни. Некоторые посетители, которые временно оказались заблокированными на втором этаже, смогли покинуть башню через 30 минут.

На видео, распространенном в социальных сетях, видно, как мужчина без футболки поднимается на башню. На другой записи его выводят полицейские, при этом его руки закованы в наручники. Задержанный, проходя мимо, шутливо обращается к прохожему: «Чертовски тепло, не так ли?»

Французская полиция также эвакуировала людей с территории вокруг Эйфелевой башни, как сообщает агентство AP. Телеканал CNN отметил, что эвакуация коснулась и самой башни, ссылаясь на заявления полиции.

Несмотря на то, что Эйфелева башня была центральным элементом во время открытия Олимпийских игр, ее участие в церемонии закрытия не планировалось.

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