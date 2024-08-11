На Киевщине горела квартира в многоэтажке, эвакуированы более 20 жителей

Владелец горящего помещения получил ожоги.

В городе Березань Киевской области в воскресенье, 11 августа, произошел пожар в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киевской области.

Огонь охватил комнату площадью 15 квадратных метров. До прибытия спасателей, работники Национальной полиции спасли двух человек. Из-за сильного задымления спасателям пришлось эвакуировать 21 жителя дома.

Владелец квартиры получил ожоги и был госпитализирован. Пожар удалось локализовать в 11:19. На месте происшествия работало 8 спасателей и 3 единицы техники.

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