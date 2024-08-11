В Одессе вода возле пляжей покрылась маслянистыми пятна, – что говорят экологи

Маслянистые пятна на одесских пляжах не подтвердились – результаты проверки.

Источник фото: ТСН

Местные жители Одессы заметили маслянистые пятна на воде между пляжами «Ланжерон» и «Отрада» 6 и 9 августа 2024 года и сообщили об этом соответствующим службам. Отмечалось, что пятна напоминали мазут и могли быть опасными для купания.

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа оперативно отреагировала на эти сообщения, проведя проверку. Инспекторы по охране окружающей природной среды выехали на пляжи, где обследовали побережье Черного моря и взяли пробы воды для анализа. Также было проведено обследование на пляже «Lion».

«Во время визуального обследования каких-либо пятен или их остатков не обнаружено. По результатам анализов проб химические показатели качества воды находятся в пределах предельно допустимых концентраций и фона», - сообщили в государственной экологической инспекции в своем телеграм-канале.

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