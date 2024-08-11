В Одесі вода біля пляжів покрилася маслянистими плями, – що кажуть екологи

Маслянисті плями на одеських пляжах не підтвердилися – результати перевірки.

Джерело фото: ТСН

Місцеві жителі Одеси помітили маслянисті плями на воді між пляжами «Ланжерон» і «Відрада» 6 і 9 серпня 2024 року та повідомили про це відповідним службам. Зазначалося, що плями нагадували мазут і могли бути небезпечними для купання.

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу оперативно відреагувала на ці повідомлення, провівши перевірку. Інспектори з охорони навколишнього природного середовища виїхали на пляжі, де обстежили узбережжя Чорного моря і взяли проби води для аналізу. Також було проведено обстеження на пляжі «Lion».

«Під час візуального обстеження будь-яких плям або їхніх залишків не виявлено. За результатами аналізів проб хімічні показники якості води перебувають у межах гранично допустимих концентрацій і фону», — повідомили в державній екологічній інспекції у своєму телеграм-каналі.

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