У Білорусі не виявили дронів під час нібито порушення Україною повітряного простору

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» стверджує, що не було жодних слідів дронів чи ракет в білоруському повітрі.

Фото з відкритих джерел

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що 9 серпня під час вильоту білоруської військової авіації жодних дронів не було виявлено. Це суперечить заявам самопроголошеного президента Білорусі, який стверджував, що в цей день Україна нібито порушила повітряний простір Білорусі.

Згідно з повідомленням ініціативи, не було зафіксовано запусків ракет з винищувачів Су-30 або вертольотів Мі-24.

«З чого випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею», — зазначили представники «Беларускі Гаюн».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.