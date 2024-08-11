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У Білорусі не виявили дронів під час нібито порушення Україною повітряного простору

20:04, 11 серпня 2024
Моніторингова група «Беларускі Гаюн» стверджує, що не було жодних слідів дронів чи ракет в білоруському повітрі.
У Білорусі не виявили дронів під час нібито порушення Україною повітряного простору
Фото з відкритих джерел
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Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що 9 серпня під час вильоту білоруської військової авіації жодних дронів не було виявлено. Це суперечить заявам самопроголошеного президента Білорусі, який стверджував, що в цей день Україна нібито порушила повітряний простір Білорусі.

Згідно з повідомленням ініціативи, не було зафіксовано запусків ракет з винищувачів Су-30 або вертольотів Мі-24.

«З чого випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею», — зазначили представники «Беларускі Гаюн».

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