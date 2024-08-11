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В Беларуси не обнаружили дронов во время якобы нарушения Украиной воздушного пространства

20:04, 11 августа 2024
Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» утверждает, что не было никаких следов дронов или ракет в белорусском воздухе.
В Беларуси не обнаружили дронов во время якобы нарушения Украиной воздушного пространства
Фото из открытых источников
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Мониторинговая группа «Беларуски Гаюн» сообщила, что 9 августа во время вылета белорусской военной авиации никаких дронов не было обнаружено. Это противоречит заявлениям самопровозглашенного президента Беларуси, который утверждал, что в этот день Украина якобы нарушила воздушное пространство Беларуси.

Согласно сообщению инициативы, не было зафиксировано запусков ракет с истребителей Су-30 или вертолетов Ми-24.

«Из чего следует, что очередные громкие заявления самопровозглашенного Лукашенко являются обычной чушью», - отметили представители «Беларуски Гаюн».

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