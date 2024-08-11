На Николаевщине горит более 30 гектаров леса, огонь распространился на жилой сектор

Огонь частично распространился на жилой сектор и угрожает селу Ковалевка.

Источник фото: dsns.gov.ua

На территории Андреевского урочища в Николаевской области вспыхнул крупный пожар. Огонь, охвативший площадь более 30 гектаров хвойного настила и сухой травы, частично распространился на жилой сектор села Ковалевка, Ольшанской ОТГ. Об этом сообщает ГСЧС.

На данный момент уничтожено три хозяйственные постройки и два жилых дома. Пожар осложняет порывистый ветер, который способствует быстрому распространению пламени.

Сейчас на месте работают 75 пожарных и 15 единиц техники ГСЧС. Для доставки воды используются водовозы ГСЧС. Мониторинг ситуации осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Пожарные продолжают ликвидацию пожара на территории Андреевского урочища Ольшанской территориальной общины Николаевского района, пытаясь локализовать огонь и предотвратить дальнейшее распространение.11

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