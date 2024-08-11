На Миколаївщині горить понад 30 гектарів лісу, вогонь поширився на житловий сектор

Вогонь частково поширившись на житловий сектор та загрожує селу Ковалівка.

Джерело фото: dsns.gov.ua

На території Андріївського урочища в Миколаївській області спалахнула велика пожежа. Вогонь, що охопив площу понад 30 гектарів хвойного настилу та сухої трави, частково поширився на житловий сектор села Ковалівка, Ольшанської ОТГ. Про це повідомляє ДСНС.

На даний момент знищено три господарчі споруди та два житлові будинки. Пожежу ускладнює поривчастий вітер, який сприяє швидкому поширенню полум'я.

Наразі на місці працюють 75 вогнеборців та 15 одиниць техніки ДСНС. Для доставки води використовуються водовози ДСНС. Моніторинг ситуації здійснюється за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Вогнеборці продовжують ліквідацію пожежі на території Андріївського урочища Ольшанської територіальної громади Миколаївського району, намагаючись локалізувати вогонь і запобігти подальшому поширенню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.