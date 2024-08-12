На Херсонщині завідувачка поліклініки допомагала військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації: як її покарав суд

Жінка має сплатити на користь держави штраф у розмірі 34 тисячі гривень.

На Херсонщині завідувачка поліклініки у селищі Велика Олександрівка Бериславського району як голова постійно діючої військово-лікарської комісії (ВЛК) сприяла ухиленню військовозобов'язаних від мобілізації. Вирок у справі № 650/3425/24 виніс Великоолександрівський районний суд Херсонської області.

Кримінальне провадження щодо неї відкрили в червні 2023 року. Матеріали справи містять чотири епізоди внесення Ісаєвою завідомо неправдивих відомостей до постанов ВЛК.

Згідно з виданими нею документами, двох осіб 3 і 13 березня 2023 року ВЛК безпідставно визнала тимчасово непридатними до військової служби. Ще дві особи 21 березня отримали безпідставний висновок про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Усі чотири епізоди суд кваліфікував як видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до них завідомо неправдивих відомостей - за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Лікар визнала свою провину і уклала угоду з прокурором. Тож суд затвердив узгоджену зі стороною обвинувачення міру покарання.

Жінка має сплатити на користь держави штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Її також позбавили права протягом одного року очолювати штатні та позаштатні ВЛК, пов’язані зі здійсненням військово-лікарської експертизи.

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