Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Херсонщині завідувачка поліклініки допомагала військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації: як її покарав суд

07:36, 12 серпня 2024
Жінка має сплатити на користь держави штраф у розмірі 34 тисячі гривень.
На Херсонщині завідувачка поліклініки допомагала військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації: як її покарав суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Херсонщині завідувачка поліклініки у селищі Велика Олександрівка Бериславського району як голова постійно діючої військово-лікарської комісії (ВЛК) сприяла ухиленню військовозобов'язаних від мобілізації. Вирок у справі № 650/3425/24 виніс Великоолександрівський районний суд Херсонської області.

Кримінальне провадження щодо неї відкрили в червні 2023 року. Матеріали справи містять чотири епізоди внесення Ісаєвою завідомо неправдивих відомостей до постанов ВЛК.

Згідно з виданими нею документами, двох осіб 3 і 13 березня 2023 року ВЛК безпідставно визнала тимчасово непридатними до військової служби. Ще дві особи 21 березня отримали безпідставний висновок про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Усі чотири епізоди суд кваліфікував як видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до них завідомо неправдивих відомостей - за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Лікар визнала свою провину і уклала угоду з прокурором. Тож суд затвердив узгоджену зі стороною обвинувачення міру покарання.

Жінка має сплатити на користь держави штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Її також позбавили права протягом одного року очолювати штатні та позаштатні ВЛК, пов’язані зі здійсненням військово-лікарської експертизи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Названо суди, які мають виключну підсудність, і які можуть розраховувати на підвищення заробітної плати в апаратах судів

Столичні апеляційні та спеціалізовані суди об’єдналися для того, щоб врятувати свій апарат

Обмеження Кабміном верхньої межі індексації пенсії спрямовано на утримання зростання нерівності між розмірами пенсій різних категорій пенсіонерів – Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок про те, що обмеження Кабінетом Міністрів максимального розміру індексації пенсії у сумі 1500 грн не має ознак дискримінації.

Попри формальне визнання вини, засуджений військовослужбовець по суті заперечував фактичні обставини вчиненого – Верховний Суд скасував рішення через неякісний допит судом

Особливе значення під час допиту судом обвинуваченого, який визнає вину, має підтвердження ним фактичних обставин і відсутність будь-яких сумнівів, що він визнає всі фактичні обставини, які мають значення для висновку про винуватість особи та правильність кваліфікації його дій.

З визначеним кодом класифікації посад держслужби згодні лише 44% держслужбовців – НАДС

Найбільш незадоволеними результатами класифікації посад виявилися державні службовці найбільш чисельної категорії держслужби – категорії «В».

Члени ГРМЕ отримають доступ до інформації з обмеженим доступом, зможуть мати офіційних помічників та будуть фінансуватися з-за кордону

У Верховній Раді пропонують розширити повноваження Громадської ради міжнародних експертів та збільшити час на підготовку до співбесід з кандидатами на посади суддів ВАКС.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси