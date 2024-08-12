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Вимагали 90 тисяч гривень за спецдозволи: на Житомирщині викрили двох посадовців-правоохоронців

07:18, 12 серпня 2024
Підозрювані організували схему з незаконного вимагання від підприємств «оплати» за надання дозволів на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Вимагали 90 тисяч гривень за спецдозволи: на Житомирщині викрили двох посадовців-правоохоронців
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На Житомирщині викрили заступника начальника та оперативного працівника одного з підрозділів обласного правоохоронного відомства під час одержання неправомірної вигоди на загальну суму 90 тисяч гривень. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Схему з незаконного вимагання від підприємств «оплати» за надання дозволів на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, організував заступник начальника одного з підрозділів правоохоронного відомства та його підлеглий.

Вони висловили вимогу представникам двох підприємств Житомира сплатити їм конкретні суми за одержання спецдозволів, необхідних для продовження підприємницької діяльності.

Так, наприкінці липня - початку серпня цього року правоохоронці отримали від представників підприємств «оплату», відповідно, 50 тисяч гривень та  40 тисяч гривень .

Наразі посадовців викрито.

Обом правоохоронцям повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки, а також одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому повторно та поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Вирішується питання щодо відсторонення підозрюваних від посад та обрання запобіжних заходів.

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