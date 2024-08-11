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Німеччина має бути готовою до військових загроз до 2029 року, – командувач армії

17:59, 11 серпня 2024
Німеччина повинна бути готова до потенційного військового конфлікту через 5 років, – заявив німецький командир.
Німеччина має бути готовою до військових загроз до 2029 року, – командувач армії
Джерело фото: Die Welt
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Капітан морського флоту, командир регіонального командування «Гамбург» Міхаель Гісс заявив, що Німеччина має бути готовою до можливого військового конфлікту вже через п’ять років. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Die Welt.

Гісс зазначив, що після закінчення холодної війни Німеччина насолоджувалася «дивідендом миру» і відчула себе «оточеною друзями». Однак сьогодні країна ще не готова сприймати зовнішні загрози. Військовий вважає, що через п’ять років Німеччина повинна бути соціально стійкою, щоб протистояти зовнішнім військовим загрозам.

На питання про необхідність підготовки найбільшого морського порту країни, «Гамбург», Гісс відповів, що підготовка повинна охоплювати всю Німеччину. Він підкреслив важливість забезпечення критичної інфраструктури, зокрема портів, які відіграють ключову роль у функціонуванні НАТО та підтримці Альянсу.

«Через своє географічне розташування в Європі Німеччина є місцем, через яку підрозділи НАТО маршують у напрямку східного флангу. Певну роль у цьому, звичайно, відіграє найбільший морський порт Німеччини», — додав Гісс.

Він закликав до активної підготовки з боку політиків, Бундесверу, бізнесу та суспільства загалом.

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