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На Волині судили чоловіка, який намагався виїхати в Польщу з підробленими документами

07:00, 12 серпня 2024
Суд призначив йому покарання у виді одного року обмеження волі.
На Волині судили чоловіка, який намагався виїхати в Польщу з підробленими документами
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На Волині жителя міста Дніпро судили за спробу виїхати у Польщу з підробленими документами. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Так, суд визнав 32-річного жителя Дніпра винуватим у пособництві в підробленні офіційних документів і використання завідомо підроблених документів задля незаконного перетину державного кордону України (ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).

Чоловік призовного віку, не маючи законних підстав для звільнення від військового обов’язку, аби виїхати в період дії правового режиму воєнного стану у Польщу, замовив підроблені документи, згідно яких він визнаний непридатним до військової служби та  виключений з військового обліку.

19 січня 2024 року він надав ці документи прикордонникам у пункті пропуску «Ягодин». Однак перетнути кордон чоловікові не вдалося.

Попри визнання вини та щире каяття обвинуваченого, суд, врахувавши те, що злочин вчинений в умовах воєнного стану задля уникнення мобілізації,  призначив йому покарання у виді одного року обмеження волі.

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