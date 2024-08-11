На Львівщині двоє чоловіків хотіли виїхати за кордон з фіктивними і справжніми дружинами

Щоб отримати право супроводу особи з інвалідністю за кордон, військовозобов’язані розлучилися зі своїми дружинами та вступили у фіктивний шлюб з іншими.

У пункті пропуску «Краковець» на Львівщині двоє військовозобовʼязаних чоловіків хотіли виїхати за кордон з фіктивними і справжніми дружинами. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Так, 26-річний та 44-річний уродженці Вінниччини та Тернопільщини, аби отримати право супроводу особи з інвалідністю за кордон, розлучилися зі своїми дружинами та вступили у фіктивний шлюб з іншими.

В одному випадку 26-річний чоловік взяв фіктивний шлюб із 41-річною жінкою, яка має другу групу інвалідності. Після переправлення свого «чоловіка» жінка мала отримати 1500 доларів.

В іншому випадку 44-річний чоловік одружився з панянкою, яка старша за нього на 10 років і має І групу інвалідності. За свої послуги жінка мала отримати 1000 доларів.

«Цікаво те, що махінатори прихопили з собою й колишніх дружин, вони їхали з ними разом в одних транспортних засобах», — зазначили в ДПСУ.

Як результат, прикордонники скерували повідомлення до поліцейських про виявлення ознак незаконного переправлення осіб через державний кордон України. У двох випадках відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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