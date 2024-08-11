Практика судів
  1. В Україні

На Львівщині двоє чоловіків хотіли виїхати за кордон з фіктивними і справжніми дружинами

21:06, 11 серпня 2024
Щоб отримати право супроводу особи з інвалідністю за кордон, військовозобов’язані розлучилися зі своїми дружинами та вступили у фіктивний шлюб з іншими.
На Львівщині двоє чоловіків хотіли виїхати за кордон з фіктивними і справжніми дружинами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У пункті пропуску «Краковець» на Львівщині двоє військовозобовʼязаних чоловіків хотіли виїхати за кордон з фіктивними і справжніми дружинами. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Так, 26-річний та 44-річний уродженці Вінниччини та Тернопільщини, аби отримати право супроводу особи з інвалідністю за кордон, розлучилися зі своїми дружинами та вступили у фіктивний шлюб з іншими.

В одному випадку 26-річний чоловік взяв фіктивний шлюб із 41-річною жінкою, яка має другу  групу інвалідності. Після переправлення свого «чоловіка» жінка мала отримати 1500 доларів.

В іншому випадку 44-річний чоловік одружився з панянкою, яка старша за нього на 10 років і має І групу інвалідності. За свої послуги жінка мала отримати 1000 доларів.

«Цікаво те, що махінатори прихопили з собою й колишніх дружин, вони їхали з ними разом в одних транспортних засобах», — зазначили в ДПСУ.

Як результат, прикордонники скерували повідомлення до поліцейських про виявлення ознак незаконного переправлення осіб через державний кордон України. У двох випадках відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обмеження Кабміном верхньої межі індексації пенсії спрямовано на утримання зростання нерівності між розмірами пенсій різних категорій пенсіонерів – Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок про те, що обмеження Кабінетом Міністрів максимального розміру індексації пенсії у сумі 1500 грн не має ознак дискримінації.

Попри формальне визнання вини, засуджений військовослужбовець по суті заперечував фактичні обставини вчиненого – Верховний Суд скасував рішення через неякісний допит судом

Особливе значення під час допиту судом обвинуваченого, який визнає вину, має підтвердження ним фактичних обставин і відсутність будь-яких сумнівів, що він визнає всі фактичні обставини, які мають значення для висновку про винуватість особи та правильність кваліфікації його дій.

З визначеним кодом класифікації посад держслужби згодні лише 44% держслужбовців – НАДС

Найбільш незадоволеними результатами класифікації посад виявилися державні службовці найбільш чисельної категорії держслужби – категорії «В».

Члени ГРМЕ отримають доступ до інформації з обмеженим доступом, зможуть мати офіційних помічників та будуть фінансуватися з-за кордону

У Верховній Раді пропонують розширити повноваження Громадської ради міжнародних експертів та збільшити час на підготовку до співбесід з кандидатами на посади суддів ВАКС.

Матір працівниці митниці купила квартиру за дорученням дочки – Верховний Суд вирішив, чи можна стягнути її як необґрунтований актив

Верховний Суд вирішив, чи можна стягнути на користь держави як необґрунтований актив вартість квартири, придбаної матір’ю заступниці начальника відділу митного оформлення митниці.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду