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Україна опинилася у мільярдному дефіциті бюджету через затримки допомоги США, — Сергій Марченко

16:29, 11 серпня 2024
Київ змушений шукати гроші, щоб платити зарплату військовим.
Україна опинилася у мільярдному дефіциті бюджету через затримки допомоги США, — Сергій Марченко
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Затримки з постачаннями озброєнь від США призвели до зростання дефіциту бюджету, через що Київ змушений шукати гроші, щоб платити зарплату військовим. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю для The Financial Times.

Зокрема, міністр закликав західних союзників прискорити виділення кредиту Україні в розмірі 50 мільярдів доларів, стверджуючи, що затримки з поставками озброєнь призвели до зростання дефіциту бюджету, через що Київ змушений шукати гроші, щоб платити зарплату військовим.

За його словами, це означає, що країна буде змушена зафіксувати дефіцит, який, за оцінками інших урядовців, цього року становитиме трохи менше чверті ВВП – близько 43,5 мільярда доларів.

Пряма військова допомога США у розмірі 27 мільярдів доларів схвалена Конгресом у квітні цього року, але її виділення продовжує бути «повільним», зазначив Марченко.

«Ми все ще відчуваємо нестачу необхідної зброї, боєприпасів і снарядів», – додав він.

За словами міністра, така ситуація означає, що країні «не вистачатиме грошей на виплату зарплат нашим військовим», додавши, що затримки з наданням допомоги означають, що зарплатні пакети, зарезервовані на кінець 2024 року, були використані для «закупівлі необхідного озброєння та боєприпасів» на початку цього року.

Західні союзники не фінансують безпосередньо зарплати української армії, але відсутність американської зброї та одночасне зростання військових витрат означає, що Києву доведеться фінансувати війну за рахунок скорочення витрат, продажу державних активів і підвищення податків.

Марченко заявив, що небезпечна фінансова ситуація в країні підкреслює необхідність для США та інших країн пообіцяти більшу допомогу і прискорити прогрес у наданні кредиту, обіцяного лідерами G7.

«Україна перебуває в дуже вразливому становищі», - сказав він, додавши, що кредит у розмірі 50 мільярдів є «чарівним рішенням», яке дозволить закупити військові товари і не допустити падіння фінансового стану, що може занепокоїти кредиторів, таких як МВФ.

Однак поки Кабмін проводить комплекс заходів з реструктуризації боргу, приватизації та підвищення податків для покриття дефіциту бюджету, інвестори вважають, що Київ повинен зробити більше для боротьби з великою тіньовою економікою.

«Уряд України повинен визнати масштаби тіньової економіки і негайно розпочати боротьбу з нею», - сказав голова Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер.

За оцінками голови парламентського комітету з питань оподаткування Данила Гетманцева, обсяг тіньової економіки в Україні може становити до 12 мільярдів доларів.

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