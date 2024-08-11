Украина оказалась в миллиардном дефиците бюджета из-за задержек помощи США, — Сергей Марченко

Киев вынужден искать деньги, чтобы платить зарплату военным.

Задержки со снабжением вооружений от США привели к росту дефицита бюджета, из-за чего Киев вынужден искать деньги, чтобы платить зарплату военным. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью The Financial Times.

В частности, министр призвал западных союзников ускорить выделение кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов, утверждая, что задержки с поставками вооружений привели к росту дефицита бюджета, поэтому Киев вынужден искать деньги, чтобы платить зарплату военным.

По его словам, это означает, что страна будет вынуждена зафиксировать дефицит, который, по оценкам других чиновников, в этом году составит чуть меньше четверти ВВП – около 43,5 миллиарда долларов.

Прямая военная помощь США в размере 27 миллиардов долларов одобрена Конгрессом в апреле этого года, но ее выделение продолжает быть медленным, отметил Марченко.

«Мы все еще ощущаем недостаток необходимого оружия, боеприпасов и снарядов», – добавил он.

По словам министра, такая ситуация означает, что стране «не будет хватать денег на выплату зарплат нашим военным», добавив, что задержки с оказанием помощи означают, что зарплатные пакеты, зарезервированные на конец 2024 года, были использованы для "закупки необходимого вооружения и боеприпасов" в начале этого года.

Западные союзники не финансируют непосредственно зарплаты украинской армии, но отсутствие американского оружия и одновременно рост военных расходов означает, что Киеву придется финансировать войну за счет сокращения расходов, продажи государственных активов и повышения налогов.

Марченко заявил, что опасная финансовая ситуация в стране подчеркивает необходимость для США и других стран пообещать большую помощь и ускорить прогресс в предоставлении кредита, обещанного лидерами G7.

«Украина находится в очень уязвимом положении», - сказал он, добавив, что кредит в размере 50 миллиардов является «волшебным решением», которое позволит закупить военные товары и не допустить падения финансового положения, которое может беспокоить кредиторов, таких как МВФ.

Однако, пока Кабмин проводит комплекс мер по реструктуризации долга, приватизации и повышению налогов для покрытия дефицита бюджета, инвесторы считают, что Киев должен сделать больше для борьбы с большой теневой экономикой.

«Правительство Украины должно признать масштабы теневой экономики и немедленно начать борьбу с ней», - сказал глава Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер.

По оценкам главы парламентского комитета по вопросам налогообложения Даниила Гетманцева, объем теневой экономики в Украине может составить до 12 миллиардов долларов.

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