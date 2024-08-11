Новый учебный год: как будут учиться дети, если не будет света

В Украине есть школы, у которых есть генераторы и могут обеспечить проведение образовательного процесса при отключении света.

В скором времени начнется новый учебный год. Заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив рассказал, как будут учиться ученики, если возникнет блэкаут.

Он отметил, что более 50% украинских школ имеют генераторы и котельные. Это позволит проводить очное обучение в учебных заведениях даже в случае отключения света.

Сташков объяснил, что в целом ситуация по регионам разная. Он добавил, что в Украине есть школы, у которых есть генераторы и могут обеспечить проведение образовательного процесса при отключении света.

«Они смогут обеспечить теплом, поскольку у них есть собственные котельные. Таких школ, по данным, которые нам предоставили регионы, более 50%. Это означает, что эти школы даже при отключении электроэнергии будут учиться в очном формате, если у них есть укрытие и разрешает ситуация с безопасностью», – рассказал Сташкив в эфире телемарафона.

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