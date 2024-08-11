Новий навчальний рік: як навчатимуться діти, якщо не буде світла

Незабаром розпочнеться новий навчальний рік. Заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків розповів, як вчитимуться учні, якщо виникне блекаут.
Він зазначив, що понад 50% українських шкіл мають генератори та котельні. Це дасть можливість проводити очне навчання у закладах освіти навіть у разі відключення світла.
Сташків пояснив, що загалом ситуація по регіонах різна. Він додав, що в Україні є школи, які мають генератори й можуть забезпечити проведення освітнього процесу при відключенні світла.
«Вони зможуть забезпечити теплом, оскільки мають власні котельні. Таких шкіл, за даними, які нам надали регіони, понад 50%. Це означає, що ці школи навіть при відключенні електроенергії навчатимуться в очному форматі, якщо у них є укриття та дозволяє ситуація з безпекою», – розповів Сташків в ефірі телемарафону.
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