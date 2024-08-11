Новий навчальний рік: як навчатимуться діти, якщо не буде світла

В Україні є школи, які мають генератори й можуть забезпечити проведення освітнього процесу при відключенні світла.

Незабаром розпочнеться новий навчальний рік. Заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків розповів, як вчитимуться учні, якщо виникне блекаут.

Він зазначив, що понад 50% українських шкіл мають генератори та котельні. Це дасть можливість проводити очне навчання у закладах освіти навіть у разі відключення світла.

Сташків пояснив, що загалом ситуація по регіонах різна. Він додав, що в Україні є школи, які мають генератори й можуть забезпечити проведення освітнього процесу при відключенні світла.

«Вони зможуть забезпечити теплом, оскільки мають власні котельні. Таких шкіл, за даними, які нам надали регіони, понад 50%. Це означає, що ці школи навіть при відключенні електроенергії навчатимуться в очному форматі, якщо у них є укриття та дозволяє ситуація з безпекою», – розповів Сташків в ефірі телемарафону.

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