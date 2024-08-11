У Варшаві загинув 18-річний українець після падіння 30-кілограмового газового котла з даху будинку

Робітник, який проводив ремонтні роботи, скинув газовий котел з даху, не переконавшись у відсутності людей.

Джерело фото: shepetivka.com.ua

У Варшаві 18-річний українець Дмитро Ситарук загинув після того, як на нього впав газовий котел. Інцидент стався на вулиці Конти Гродзіске, де проводився ремонт будівлі. Про це повідомляє сайт міста Шепетівка.

Як повідомлялося раніше, котел вагою 30 кг, який впав з даху будівлі, скинув 51-річний працівник ремонту, який не перевірив, чи немає пішоходів під дахом. У результаті падіння Дмитро втратив свідомість і був доставлений до лікарні.

Варшавсько-Празька окружна прокуратура взялася за розслідування цього випадку. Прокурор Норберт Волинський зазначив, що працівник, який скинув котел, наражав Дмитра на небезпеку і завдав йому тяжкі тілесні ушкодження, зокрема серйозні травми обличчя, лобової кістки та головного мозку.

Попередньо, працівникові були висунуті звинувачення, а суд заборонив йому працювати на висоті, виїжджати з країни і зобов'язав щотижня з’являтися у поліцію. Чоловік визнав свою провину.

Після кількох годин операції, 7 серпня Дмитро помер у лікарні. Він перебував у медикаментозній комі, і навіть у разі виживання мав би серйозні проблеми зі здоров'ям через характер травм. Дмитро приїхав до Польщі два роки тому, мріючи стати програмістом, і цього літа підробляв у продуктовому магазині на Бялоленке. Його плани були перервані трагедією.

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