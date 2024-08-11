В Варшаве погиб 18-летний украинец после падения 30-килограммового газового котла с крыши дома

Рабочий, который проводил ремонтные работы, сбросил газовый котел с крыши, не убедившись в отсутствии людей.

Источник фото: shepetivka.com.ua

В Варшаве 18-летний украинец Дмитрий Ситарук погиб после того, как на него упал газовый котел. Инцидент произошел на улице Конты Гродзиске, где проводился ремонт здания. Об этом сообщает сайт города Шепетовка.

Как сообщалось ранее, котел весом 30 кг, который упал с крыши здания, сбросил 51-летний работник ремонта, который не проверил, нет ли пешеходов под крышей. В результате падения Дмитрий потерял сознание и был доставлен в больницу.

Варшавско-Пражская окружная прокуратура взялась за расследование этого случая. Прокурор Норберт Волынский отметил, что работник, который сбросил котел, подвергал Дмитрия опасности и нанес ему тяжкие телесные повреждения, в частности серьезные травмы лица, лобной кости и головного мозга.

Предварительно, работнику были выдвинуты обвинения, а суд запретил ему работать на высоте, выезжать из страны и обязал еженедельно являться в полицию. Мужчина признал свою вину.

После нескольких часов операции, 7 августа Дмитрий умер в больнице. Он находился в медикаментозной коме, и даже в случае выживания имел бы серьезные проблемы со здоровьем из-за характера травм. Дмитрий приехал в Польшу два года назад, мечтая стать программистом, и этим летом подрабатывал в продуктовом магазине на Бялоленке. Его планы были прерваны трагедией.

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