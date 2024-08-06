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У Варшаві ремонтник скинув з даху на 18-річного українця 30-кілограмовий газовий котел

07:18, 6 серпня 2024
Робітник, який проводив ремонтні роботи на даху, вирішив скинути старий газовий котел з даху, не переконавшись у відсутності людей.
У Варшаві ремонтник скинув з даху на 18-річного українця 30-кілограмовий газовий котел
Джерело фото: Варта 1
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У Варшаві на голову 18-річному українцю впав газовий котел, повідомляє видання fakt.pl. Інцидент стався 30 липня на вулиці Kąty Grodziskie в одному з житлових комплексів. Котел, вагою 30 кг, був скинутий з висоти понад 10 метрів 51-річним робітником, який проводив ремонтні роботи на даху. Замість безпечного спуску обладнання сходами, робітник вирішив просто скинути його з даху, не переконавшись у відсутності людей внизу.

Газовий котел впав на 18-річного українця Дмитра, який проходив поруч, з даху з висоти понад 10 метрів. Юнак втратив свідомість. Його негайно доставили до лікарні. Він отримав серйозні травми обличчя, лобної кістки та мозку. Дмитра негайно госпіталізували, і він кілька днів перебував у комі. Наразі він вийшов із коми, проте його стан залишається дуже важким. За словами його двоюрідної сестри, Дмитро може виконувати незначні рухи, але не реагує на слова і не відповідає.

Поліція та прокуратура розслідують цей випадок. Робітнику, який скинув котел, пред'явлено звинувачення. Суд заборонив йому працювати на висоті, виїздити з країни та зобов'язав щотижня з'являтися у відділенні поліції. Чоловік визнав свою провину. Медики не дають прогнозів щодо повного одужання Дмитра.

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