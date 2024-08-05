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В Україні дозволено мобілізувати військовозобов’язаних з 18 років, — нардеп Костенко

14:38, 5 серпня 2024
У Раді розглядають законопроєкт, який заборонить призивати військовозобов'язаних віком від 18 до 25 років.
В Україні дозволено мобілізувати військовозобов’язаних з 18 років, — нардеп Костенко
Джерело фото: Facebook / Роман Костенко
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Під час воєнного стану в Україні діє загальна мобілізація, яка охоплює чоловіків віком від 18 до 60 років. Про це повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, в інтерв'ю NV.

«У нас дозволено мобілізувати військовозобов’язаних з 18 років. Якщо ти військовозобов’язаний, то тебе можуть призвати з 18 до 25 років. Наприклад, у мене в підрозділі служить багато людей до 25 років», — каже народний депутат.

На проблему звернула увагу «Судово-юридична газета», народні депутати зареєстрували законопроект 11379, який заборонить призивати військовозобов'язаних віком від 18 до 25 років, які вже відслужили строкову службу або закінчили військову кафедру.

«В понеділок ми його розглядаємо. У цьому законопроєкті буде історія заборони призову ось цих військовозобов'язаних. І норма про те, що якщо такі люди потрапили на фронт в цей період, в них буде право на звільнення. Зараз ми розглядаємо таке питання», — зазначив Костенко.

Костенко також запевнив, що 19-річних юнаків не мобілізують до Збройних сил, якщо вони самі не виявлять бажання служити. За його словами, після 2022 року такі довідки, як «обмежено придатний у воєнний час, непридатний у мирний», більше не видаються.

«Є ця категорія людей, які отримали, наприклад, в 20 років військовий квиток, що він обмежено придатний під час воєнного стану, а непридатний під час мирного, і в армію на строкову службу він не піде… Але коли він отримує військовий квиток, він стає військовозобов'язаним. І у нас ці категорії не мінялись. У нас були військовозобов'язані й призовники. І після того, як був прийнятий закон, нічого ж не змінилося: вони були військовозобов'язані, вони продовжували йти в Збройні сили», — підсумував Костенко.

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