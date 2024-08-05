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В Украине разрешено мобилизовать военнообязанных с 18 лет, – нардеп Костенко

14:38, 5 августа 2024
В Раде рассматривают законопроект, который запретит призывать военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет.
В Украине разрешено мобилизовать военнообязанных с 18 лет, – нардеп Костенко
Источник фото: Facebook / Роман Костенко
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Во время военного положения в Украине действует всеобщая мобилизация, которая охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, в интервью NV.

«У нас разрешено мобилизовать военнообязанных с 18 лет. Если ты военнообязанный, то тебя могут призвать с 18 до 25 лет. Например, у меня в подразделении служит много людей до 25 лет», - говорит народный депутат.

на проблему обратила внимание «Судебно-юридическая газета», народные депутаты зарегистрировали законопроект 11379, который запретит призывать военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет, которые уже отслужили срочную службу или закончили военную кафедру.

«В понедельник мы его рассматриваем. В этом законопроекте будет история запрета призыва вот этих военнообязанных. И норма о том, что если такие люди попали на фронт в этот период, у них будет право на увольнение. Сейчас мы рассматриваем такой вопрос», - отметил Костенко.

Костенко также заверил, что 19-летних юношей не мобилизуют в Вооруженные силы, если они сами не изъявят желания служить. По его словам, после 2022 года такие справки, как "ограниченно годный в военное время, непригодный в мирное", больше не выдаются.

«Есть эта категория людей, которые получили, например, в 20 лет военный билет, что он ограниченно пригоден во время военного положения, а непригоден во время мирного, и в армию на срочную службу он не пойдет... Но когда он получает военный билет, он становится военнообязанным. И у нас эти категории не менялись. У нас были военнообязанные и призывники. И после того, как был принят закон, ничего же не изменилось: они были военнообязанные, они продолжали идти в Вооруженные силы», - подытожил Костенко.

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