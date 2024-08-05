Суды, ВСП и ВККС смогут автоматически получать данные об источниках и суммах доходов граждан от Налоговой службы – приказ

Суды, ВСП и ВККС смогут получать информацию об источниках и суммах доходов, начисленных физическому лицу, или суммах доходов, полученных самозанятыми лицами, а также общую сумму годового дохода от Налоговой службы.

Источник фото: kh.tax.gov.ua

Суды, Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей могут получать данные о налогоплательщиках, в частности об источниках и суммах доходов непосредственно от Налоговой службы в автоматическом режиме. Это предусматривает Порядок электронного информационного взаимодействия между информационно-коммуникационными системами Государственной налоговой службы и Государственной судебной администрации, утвержденный совместным приказом Минфина и ГСА №304/262.

Порядок разработан для реализации механизма предоставления Государственной налоговой службой информации из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков и автоматизации процесса электронного информационного взаимодействия между Единой судебной информационно-телекоммуникационной системой (ЕСИТС) и реестром налогоплательщиков.

Субъектами подачи запросов в соответствии с настоящим Порядком являются:

органы судебной власти, в том числе местные суды, апелляционные суды, Верховный Суд и высшие специализированные суды;

члены Высшего совета правосудия, дисциплинарные инспекторы ВСП и уполномоченные лица Секретариата ВСП;

члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, инспекторы ВККС и уполномоченные работники секретариата ВККС.

Объем, формат и структура данных, обмениваемые администраторами, определяются договорами об информационном взаимодействии.

Следовательно, суды, ВСП и ВККС с помощью ЕСИТС формируют и подают в Государственную налоговую службу в электронной форме запросы по:

поиска данных о регистрации физического лица в Государственном реестре;

получении информации об источниках и суммах доходов, начисленных физическому лицу, и/или суммах доходов, полученных самозанятыми лицами, а также общую сумму годового дохода, задекларированного физическим лицом в налоговой декларации об имущественном положении и доходах;

подтверждении соответствия данных физического лица данным Государственного реестра.

Государственная налоговая служба обеспечивает обработку запросов и дает ответы на запросы субъектов подачи запросов в течение трех рабочих дней со дня их получения.

Если физическое лицо идентифицировано и в Государственном реестре есть информация об источниках и суммах доходов за запрашиваемый период, ответ на запрос содержит следующие сведения:

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

сумму дохода, начисленного и выплаченного физическому лицу, в разрезе признаков дохода и отчетных периодов (начиная с 2015 года), а также в разрезе месяцев (начиная с 2021 года) и/или сумму доходов, полученных самозанятым лицом, сумму начисленных и уплаченных налогов с доходов физического лица;

общая сумма дохода, начисленного и выплаченного физическому лицу налоговым агентом, в разрезе признаков дохода и лет (начиная с 1998 года);

дату принятия на работу (при наличии);

дату увольнения с работы (при наличии);

общую сумму годового дохода, задекларированного физическим лицом в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах (при наличии);

период, за который предоставляется информация.

Передаваемая информация обрабатывается с учетом требований законодательства о защите персональных данных и используется субъектами подачи запросов исключительно для осуществления ими полномочий, и не может быть передана третьей стороне, если иное не предусмотрено законом.

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Автор: Наталья Мамченко

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