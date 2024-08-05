Суды, ВСП и ВККС смогут автоматически получать данные об источниках и суммах доходов граждан от Налоговой службы – приказ

Суды, Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей могут получать данные о налогоплательщиках, в частности об источниках и суммах доходов непосредственно от Налоговой службы в автоматическом режиме. Это предусматривает Порядок электронного информационного взаимодействия между информационно-коммуникационными системами Государственной налоговой службы и Государственной судебной администрации, утвержденный совместным приказом Минфина и ГСА №304/262.
Порядок разработан для реализации механизма предоставления Государственной налоговой службой информации из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков и автоматизации процесса электронного информационного взаимодействия между Единой судебной информационно-телекоммуникационной системой (ЕСИТС) и реестром налогоплательщиков.
Субъектами подачи запросов в соответствии с настоящим Порядком являются:
Объем, формат и структура данных, обмениваемые администраторами, определяются договорами об информационном взаимодействии.
Следовательно, суды, ВСП и ВККС с помощью ЕСИТС формируют и подают в Государственную налоговую службу в электронной форме запросы по:
Государственная налоговая служба обеспечивает обработку запросов и дает ответы на запросы субъектов подачи запросов в течение трех рабочих дней со дня их получения.
Если физическое лицо идентифицировано и в Государственном реестре есть информация об источниках и суммах доходов за запрашиваемый период, ответ на запрос содержит следующие сведения:
Передаваемая информация обрабатывается с учетом требований законодательства о защите персональных данных и используется субъектами подачи запросов исключительно для осуществления ими полномочий, и не может быть передана третьей стороне, если иное не предусмотрено законом.
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лица, получившие штраф от ТЦК, могут узнать об открытом исполнительном производстве по Автоматизированной системе исполнительного производства.
Автор: Наталья Мамченко
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