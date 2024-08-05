Суди, ВРП та ВККС зможуть автоматично отримувати дані про джерела та суми доходів громадян від Податкової служби – наказ

Суди, ВРП та ВККС зможуть отримувати інформацію про джерела та суми доходів, нарахованих фізичній особі, чи суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також загальну суму річного доходу від Податкової служби.

Джерело фото: kh.tax.gov.ua

Суди, Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів можуть отримувати дані про платників податків, зокрема, про джерела і суми доходів безпосередньо від Податкової служби в автоматичному режимі. Це передбачає Порядок електронної інформаційної взаємодії між інформаційно-комунікаційними системами Державної податкової служби та Державної судової адміністрації, який затверджено спільним наказом Мінфіну і ДСА №304/262.

Порядок розроблено з метою реалізації механізму надання Державною податковою службою інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та автоматизації процесу електронної інформаційної взаємодії між Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою (ЄСІТС) та реєстром платників податків.

Суб’єктами подання запитів відповідно до цього Порядку є:

органи судової влади, зокрема місцеві суди, апеляційні суди, Верховний Суд та вищі спеціалізовані суди;

члени Вищої ради правосуддя, дисциплінарні інспектори ВРП та уповноважені особи секретаріату ВРП;

члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, інспектори ВККС та уповноважені працівники секретаріату ВККС.

Обсяг, формат та структура даних, якими обмінюються адміністратори, визначаються договорами про інформаційну взаємодію.

Отже, суди, ВРП та ВККС за допомогою ЄСІТС формують та подають до Державної податкової служби в електронній формі запити щодо:

пошуку даних про реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі;

отримання інформації про джерела та суми доходів, нарахованих фізичній особі, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи;

підтвердження відповідності даних фізичної особи даним Державного реєстру.

Державна податкова служба забезпечує обробку запитів та надає відповіді на запити суб’єктів подання запитів протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

Якщо фізичну особу ідентифіковано та в Державному реєстрі наявна інформація про джерела та суми доходів за запитуваний період, відповідь на запит містить такі відомості:

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки платника податків

суму доходу, нарахованого та виплаченого фізичній особі, у розрізі ознак доходу та звітних періодів (починаючи з 2015 року), а також у розрізі місяців (починаючи з 2021 року) та/або суму доходів, отриманих самозайнятою особою, суму нарахованих та сплачених податків з доходів фізичної особи;

загальну суму доходу, нарахованого та виплаченого фізичній особі податковим агентом, у розрізі ознак доходу та років (починаючи з 1998 року);

дату прийняття на роботу (за наявності);

дату звільнення з роботи (за наявності);

загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (за наявності);

період, за який надається інформація.

Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується суб’єктами подання запитів виключно для здійснення ними повноважень, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

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Автор: Наталя Мамченко

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