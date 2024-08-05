Суди, ВРП та ВККС зможуть автоматично отримувати дані про джерела та суми доходів громадян від Податкової служби – наказ

Суди, Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів можуть отримувати дані про платників податків, зокрема, про джерела і суми доходів безпосередньо від Податкової служби в автоматичному режимі. Це передбачає Порядок електронної інформаційної взаємодії між інформаційно-комунікаційними системами Державної податкової служби та Державної судової адміністрації, який затверджено спільним наказом Мінфіну і ДСА №304/262.
Порядок розроблено з метою реалізації механізму надання Державною податковою службою інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та автоматизації процесу електронної інформаційної взаємодії між Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою (ЄСІТС) та реєстром платників податків.
Суб’єктами подання запитів відповідно до цього Порядку є:
Обсяг, формат та структура даних, якими обмінюються адміністратори, визначаються договорами про інформаційну взаємодію.
Отже, суди, ВРП та ВККС за допомогою ЄСІТС формують та подають до Державної податкової служби в електронній формі запити щодо:
Державна податкова служба забезпечує обробку запитів та надає відповіді на запити суб’єктів подання запитів протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.
Якщо фізичну особу ідентифіковано та в Державному реєстрі наявна інформація про джерела та суми доходів за запитуваний період, відповідь на запит містить такі відомості:
Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується суб’єктами подання запитів виключно для здійснення ними повноважень, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.
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Автор: Наталя Мамченко
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