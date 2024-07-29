«Бо є тенденція до зменшення кількості і якості людського мобілізаційного ресурсу» – у Міноборони пояснили, чому проти повної заборони на мобілізації до 25 років

За існуючої тенденції зменшення кількості та якості людського мобілізаційного ресурсу в умовах тривалої збройної агресії ухвалення законопроекту поставить під загрозу виконання заходів щодо доукомплектування Збройних Сил, вважає Міноборони.

У Міністерстві оборони «забракували» всі три законопроекти народних депутатів, якими пропонувалося заборонити мобілізацію чоловіків до 25 років.

Нагадаємо, що хоча мобілізаційний вік нині – 25 років, однак хлопців, яких за старим законом визнали обмежено придатними, можуть мобілізувати. На цю проблему у червні звернула увагу «Судово-юридична газета»,.

Після цього у Верховній Раді для вирішення проблеми були зареєстровано три законопроекти 11379 та альтернативні 11379-1 та 11379-2. Однак жоден з них не розглянутий.

Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Соломія Бобровська повідомила, що Міноборони і Генштаб висловилися проти цих проектів.

«Комітет розглянув колізію, яка виникла після ухвалення законопроекту про мобілізацію. При підготовці законопроекту це питання упустили, і тепер маємо ситуацію, що здорові хлопці, яким по 25 років – не підлягають призову, а обмежено придатні у воєнний час, непридатні в мирний час – підлягають мобілізації. Логіка відсутня, закон сам формує нерівність і несправедливий підхід.

Попри те, що МОУ та ГШ було проти, рішення наразі наступне: на базі альтернативних законопроектів буде створений комітетський законопроеєкт 11379-д, який буде одразу запропоновано до голосування у Верховній Раді за основу та в цілому», - вказала вона.

Чим аргументує Міноборони

Висновки Міноборони, в яких воно аргументує, чому проти повної заборони на мобілізацію до 25 років, зводяться до того, що має місце «тенденція зменшення кількості і якості людського мобілізаційного ресурсу».

«Внесення запропонованих змін буде спрямовано на розширення категорій громадян, які будуть мати відстрочку від призову на військову службу.

Також у пояснювальній записці не зазначено обґрунтування необхідності надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним, які мають військові звання рядового, сержантського та старшинського складу запасу та військово-облікову спеціальність.

При існуючій тенденції зменшення кількості і якості людського мобілізаційного ресурсу в умовах тривалої збройної агресії російської федерації, прийняття законопроєкту поставить під загрозу виконання заходів стосовно доукомплектування Збройних Сил України, виконання ними завдань щодо захисту держави та відновлення її територіальної цілісності» - вказує Міноборони у висновку за підписом Рустема Умєрова.

У висновку на інший законопроект Міноборони вказує, що «певна кількість громадян України використовували норми законодавства стосовно визнання призовників непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час для ухилення від проходження строкової військової служби», проте не вказано, як мали його «використовувати» особи, які і так не досягли мобілізаційного віку.

Автор: Наталя Мамченко

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